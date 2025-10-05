Structura datoriei publice

Datoria pe termen mediu și lung a crescut la 976,366 miliarde lei (de la 961,008 miliarde lei). În schimb, datoria pe termen scurt a scăzut la 64,26 miliarde lei (de la 73,71 miliarde lei).

Ca instrumente, titlurile de stat însumau 856,53 miliarde lei, iar împrumuturile 163,31 miliarde lei.

Compoziția valutară a datoriei

Ca structură valutară, datoria era de 486,82 miliarde lei în monedă naţională, 457,81 miliarde lei echivalent euro şi 93,99 miliarde lei echivalent dolar.

Administrația publică centrală vs. locală

În ceea ce privește datoria administrației publice, aceasta a urcat la 1.016,59 miliarde lei (de la 1.010,82 miliarde lei), din care 952,35 miliarde lei pe termen mediu şi lung; cea mai mare parte este contractată în lei (468,04 miliarde lei) şi euro (452,56 miliarde lei, echivalent).

De asemenea, datoria administrației publice locale a crescut la 24,035 miliarde lei (de la 23,889 miliarde lei), aproape integral pe termen mediu şi lung (24,016 miliarde lei).

Datoria internă, după rezidență, s-a situat la 522,958 miliarde lei (faţă de 524,168 miliarde lei în mai), echivalentul a 28,7% din PIB (de la 28,8%), iar datoria externă a urcat la 517,668 miliarde lei (de la 510,55 miliarde lei), adică 28,4% din PIB (de la 28,0%).

Datoria publică a României a crescut semnificativ în ultimii ani, apropiindu-se de pragul de 60% din PIB stabilit prin Tratatul de la Maastricht.



