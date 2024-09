„Ce pot să vă spun este faptul că, înainte cu 24 de ore de producerea acestor calamităţi în judeţul Galaţi, premierul a fost informat de posibilitatea de a avea loc calamităţi, de riscul de a se produce calamităţi. Nu ştiu de ce a minţit atunci când a spus că nu a fost informat. Instituţiile statului care au atribuţii în domeniul siguranţei naţionale l-au informat că în acea zonă există riscul producerii unor calamităţi. (…) Ştim cu toţii care sunt instituţiile care informează, pentru că premierul nu credeţi că îşi ia informaţiile sau este informat de ANM (…)”, susține Adrian Cozma.

Vicepreşedintele liberal mai spune că, în afara celor de la ANM, care anunță prognoza meteo, sunt instituții ale statului care informează șeful Guvernului atunci când există astfel de riscuri de producere a unor calamități.

„Există un departament care vizează siguranţa noastră, a tuturor, care îl informează pe premierul României atunci când există risc de producere. (…) Ştiu că a fost informat, nu înţeleg de ce nu a luat nicio măsură şi a insinuat oarecum că Ministerul Mediului nu l-a informat, insinuând că ministrul PNL trebuia să îl informeze”, a continuat Adrian Cozma.

Liberalul mai spune că acest subiect pare a se fi transformat într-o temă politică și amintește de faptul că, la inundațiile din 2013, cu Victor Ponta în barcă pneumatică, era și Marcel Ciolacu acolo pe teren, în calitate de consilier al premierului de atunci.

„Da. Este o temă de campanie acest fapt. E foarte bine că atunci când se întâmplă un necaz politicienii se implică. Şi eu la mine în judeţ, când au fost inundaţii, am fost acolo, deşi nu am competenţe în această zonă, dar cred că am putut contribui. E bine că merg toţi politicienii, eu ce nu înţeleg este – în 2013, ştiţi celebra barcă pneumatică în care se plimba domnul Ponta cu doamna Doina de la Ministerul Mediului. Era şi domnul Ciolacu consilier al domnului Ponta, dar dânsul era mai în spate, cu un colac. De atunci ştia de aceste probleme în judeţul Galaţi. Mai apoi, după câţiva ani, a fost viceprim-ministru în guvernul domnului Tudose”, a susţinut Cozma.

Aproape 1.000 de pompieri din 27 de unităţi subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au fost dislocaţi în sprijinul salvatorilor de la ISU Galaţi, în urma inundaţiilor care au afectat mai multe localităţi din judeţ.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a anunțat că în județele Galați și Vaslui, cele mai afectate de inundațiile provocate de ploile abundente de la finalul săptămânii trecute, au ajuns 250 de containere de locuit.

Containerele vor servi drept locuințe temporare pentru oamenii rămași fără case, iar dacă va fi cazul numărul lor va fi suplimentat. Fiecare are o capacitate de până la patru persoane.

