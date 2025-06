Solicitare de publicare a unui drept la replică

Subsemnatul, Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României și vicepreședinte al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în temeiul art. 70-75 și art. 252 din Codului Civil, în temeiul art. 30 alin. (6) din Constituția României și în conformitate cu uzanțele deontologice și prevederile legale privind protejarea reputației publice în mass-media, mai ales cu referire la art. 8 și art. 10 alin. (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, vă solicit publicarea prezentului drept la replică.

Menționez că în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de la Strasbourg, dreptul la liberă exprimare garantat de art. 10 din Convenție nu este unul absolut, paragraful 2 al aceluiași articol permițând restrângerea exercitării acestuia în măsura în care folosirea libertății de exprimare este îndreptată împotriva anumitor valori printre care și protecția reputației sau a drepturilor altora, fiind necesar să se realizeze un just echilibru între protecția dreptului la exprimare și dreptul la reputație al persoanei vizate, drept protejat de art. 8 din Convenție ca fiind un element al vieții private.

În articolul publicat de Libertatea.ro la data de 16 iunie 2025, sub titlul „Cine sunt „unioniștii” lui George Simion din Basarabia: plătiți de oligarhii Șor și Plahotniuc, urmăriți penal sau arestați pentru cultivare de marijuana”, sunt menționate mai multe afirmații neadevărate, eronate și care induc grav în eroare opinia publică în ceea ce mă privește. În acest sens, vă solicit publicarea unei dezmințiri oficiale și corectarea articolului cu următoarele precizări:

Recomandări Pensionarii de lux ai României: reangajați la stat de partide și guvern. Ce venituri încasează lunar

1. Referitor la presupusa firmă „Robocoder SRL”

Articolul afirmă că „În ianuarie 2019, el a fondat firma Robocoder SRL, care se ocupă cu „activități de servicii în tehnologia informației”. Deși firma a fost pe profit încă de la înființare, Valeriu Munteanu nu și-a dezvăluit-o în declarația de avere în calitatea sa de parlamentar român”.

Această afirmație este complet falsă. Nu am fondat, nu am deținut și nu am nicio legătură cu firma Robocoder SRL, nici în România, nici în Republica Moldova. Verificările în surse publice indică faptul că această societate este înregistrată în municipiul Iași și are un fondator cu același nume de familie – „Munteanu” fiind un nume extrem de frecvent în spațiul românesc.

Asocierea numelui meu, în mod eronat, cu această companie și cu un pretins control pe care l-aș exercita asupra acesteia este de natură să afecteze grav reputația mea publică și are ca efect dezinformarea cititorilor.

2. Confuzie de identitate – atribuirea greșită a numelui „Vladimir Munteanu”

În articolul publicat este menționat: „Vladimir Munteanu a fost unul dintre semnatarii scrisorii din 2016 prin care mai mulți parlamentari de la Chișinău îl propuneau pe Plahotniuc pentru funcția de premier.”

Recomandări Răpire ca-n filme. O femeie din Bacău a fost luată din faţa casei şi terorizată 34 de ore

Această afirmație este eronată prin confuzie de identitate. Prenumele menționat este greșit. Numele meu este Valeriu Munteanu, nu „Vladimir Munteanu”. Nu am purtat niciodată acest prenume, iar această eroare factuală denaturează grav identitatea subsemnatului întrucât se urmărește probabil rusificarea artificială a numelui meu și manipularea cititorilor în sensul asocierii mele cu elemente de natură rusească.

3. Atribuirea falsă a unei acțiuni politice



Afirmația „Vladimir Munteanu a fost unul dintre semnatarii scrisorii din 2016 prin care mai mulți parlamentari de la Chișinău îl propuneau pe Plahotniuc pentru funcția de premier.” este total eronată.

Nu am semnat niciodată vreo scrisoare de susținere a lui Vladimir Plahotniuc. În ianuarie 2016, la data respectivă, ocupam funcția de ministru al Mediului (în Guvernul demisionar Streleț), o funcție incompatibilă cu statutul de deputat în Republica Moldova. Mandatul meu de parlamentar s-a încheiat în august 2015, deci nu puteam fi parte din lista semnatarilor, listă ce conținea exclusiv deputați activi. Această listă este publică și verificabilă, iar atribuirea unei astfel de acțiuni este complet nefondată, denigratoare și are ca efect prejudicierea gravă a imaginii subsemnatului.

Recomandări Coaliția a bătut palma pe varianta Ilie Bolojan premier. Cum se împart ministerele SURSE

4. Afirmația falsă privind venirea în România „cu mult timp înainte să fie racolat de AUR”

Afirmația că „basarabeanul Munteanu a venit cu mult timp înainte să fie racolat de AUR” este complet nefondată. Am venit de la Chișinău la București în septembrie 2021, fiind invitat de conducerea AUR pentru a contribui la profesionalizarea partidului. Prima mea responsabilitate a fost organizarea Comisiilor Naționale de Specialitate, iar din martie 2022, la Congresul extraordinar, am fost ales vicepreședinte AUR cu atribuții naționale.

Menționez că sunt deținător al Ordinului Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, conferit de Președintele României pentru aducerea limbii române în Constituția Republicii Moldova – o recunoaștere oficială a angajamentului meu profund față de cauza națională. Acreditarea mea ca „unionist” nu are nicio legătură cu grupuri oligarhice și nici cu persoane controversate, ci cu o activitate de peste două decenii în serviciul idealului Reîntregirii. Voi sublinia din nou caracterul total denigrator al acestor afirmații și natura lor prejudiciabilă pentru persoana subsemnatului dat fiind statutul meu de deținător al unui Ordin de mare importanță primit pentru activitatea realizată în interesul exclusiv al poporului român.

Având în vedere gravitatea erorilor și faptul că acest articol a fost preluat și multiplicat de numeroase alte instituții media din România și Republica Moldova, vă solicit următoarele:

Publicarea integrală a prezentei dezmințiri/drept la replică pe site-ul www.libertatea.ro, în aceeași secțiune în care a apărut articolul incriminat; Corectarea conținutului articolului prin eliminarea afirmațiilor false și precizarea rectificărilor aduse; Informarea rețelelor partenere sau publicațiilor care au preluat articolul pentru a evita propagarea în continuare a acestor falsuri.

Cine este Valeriu Munteanu

Valeriu Munteanu a devenit deputat de Dâmbovița la alegrile din 2024. El și-a început cariera politică în Moldova, unde a fost primarul localității Floreni, ministrul mediului și deputat. Munteanu a fost membru al Partidului Liberal de peste Prut, ca apoi să înființeze Uniunea Salvați Basarabia, un partid unionist.

În declarația sa de avere Valeriu Munteanu a precizat că el și soția sa au obținut venituri de la firma Rebuscons SRL din Chișinău.

Firma Rebuscons este deținută de frații săi, Ruslan și Igor Munteanu. Ruslan Munteanu a fost director adjunct al serviciului secret moldovenesc, SIS, iar Igor Munteanu a fost șef de direcție la Primăria din Chișinău.

Dincolo de Prut, familia lui Munteanu deține mai multe firme care au fost în vizorul presei de câteva ori. Afacerile familiei se intersectează foarte des cu banii publici sau cu active preluate de la stat. O bună parte a afacerilor sunt controlate și de socrul lui Ruslan, Valerian Batcu, și se ocupă în special cu materialele de construcții. Averile familiei Munteanu sunt fabuloase și cuprind case, apartamente, mașini și fabrici.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea