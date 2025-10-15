A renunțat la confort pentru colegii săi

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Cătălin Oprișan a povestit cum a fost surprins directorul Muzeului Astra din Sibiu în timpul delegației la Bruxelles.

„Domnul pe care-l vedeți în imagine poartă numele de Ciprian Ștefan și este directorul Muzeul Astra din Sibiu. Luni, la Bruxelles, dumnealui a ridicat premiul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025 pentru proiectul „Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale”, un fel de OSCAR, cea mai importantă distincție europeană acordată unui muzeu în aer liber. De ce ați dormit în mașină, domnule Ștefan?”, l-am întrebat, azi, la Kiss FM”, a scris în mesaj Oprișan.

Ciprian Șerban a explicat motivul, povestind sincer că a făcut acest lucru pentru ca și colegii săi să poată ajunge la Bruxelles. Varianta deplasării cu mașina este mult mai convenabilă financiar decât cea cu avionul. Deși ar fi fost confortabil, directorul muzeului Astra a ales călătoria cu mașina.

„Puteam merge cu avionul, dar am zis să facem economie, pentru a deplasa, la Bruxelles, o delegație mai mare. Am renunțat la confort pentru ca și colegii mei, cu care am muncit la acest proiect, să se poată bucura. Mai o dubiță, mai o mașină personală, ne-am descurcat. Aici eram obosit, mă odihneam puțin, după ce condusesem 11 ore, non-stop”, a explicat Ciprian Șerban.

Premiul European pentru Patrimoniu

Muzeul Astra din Sibiu a fost distins cu Premiul European pentru Patrimoniu/ Europa Nostra 2025, la categoria „Educaţie, Formare şi Competenţe”, pentru proiectul „Casa Artelor – Centrul de activităţi şi resurse regionale”.

Proiectul „Casa Artelor”, finanţat prin Unitatea de Management a Proiectului – UMP a Ministerului Culturii, prin Programul RO-Cultura, finanţat de Granturile SEE şi Norvegiene 2014–2021, a readus la viaţă o clădire monument istoric din secolul al XIV-lea, transformând-o în prima şcoală de meşteşugărit din România – un spaţiu în care patrimoniul trăieşte, se învaţă şi se transmite mai departe

Distincția a fost decernată, luni, la Casa Radioului din Bruxelles, în cadrul Summitului Patrimoniului Cultural European 2025, eveniment organizat de Europa Nostra şi cofinanţat de Uniunea Europeană.

