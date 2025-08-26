Incidentul a avut loc în cursul dimineții, atunci când 10 agenți înarmați au mers să execute un mandat de percheziție la o proprietate din Porepunkah, un orășel de circa 1.000 de locuitori, situat în statul Victoria, la 320 km nord-est de Melbourne.

Suspectul a deschis focul și i-a ucis pe loc pe un detectiv de 59 de ani și pe un ofițer superior de 35 de ani, a precizat șeful poliției din Victoria, Mike Bush, într-o conferință de presă la Wangaratta, oraș aflat în apropiere.

„Colegii noștri au fost întâmpinați cu focuri de armă și executați cu sânge rece”, a declarat Mike Bush. Atacatorul a fugit pe jos, înarmat, în pădurile din jur, iar sute de polițiști, sprijiniți de elicoptere și câini de urmă, continuau să-l caute odată cu lăsarea serii.

Un al treilea detectiv a fost rănit și a ajuns pe masa de operație, însă viața sa nu este în pericol. Autoritățile nu au oferit detalii despre mandatul vizat și nici nu au dezvăluit identitatea sau motivația agresorului.

Totodată, poliția caută soția și cei doi copii ai acestuia, a căror locație nu este cunoscută.

Localnicii au fost avertizați să rămână în case, iar zona a fost izolată. Școala din Porepunkah, unde învață puțin peste 100 de elevi, a fost închisă temporar, iar clădirile publice și aerodromul din apropiere au fost blocate.

Comunitatea polițiștilor din Victoria a fost puternic zguduită. „Suntem cuprinși de un sentiment profund de groază”, a declarat Wayne Gatt, secretarul Asociației Poliției din Victoria.

Astfel de atacuri sunt extrem de rare în Australia, unde legislația privind armele de foc este foarte strictă. Ultima crimă asupra unui polițist aflat în misiune s-a produs în 2023, în South Australia.

În 2022, doi ofițeri au fost uciși de extremiști creștini într-o proprietate rurală din Queensland, atacatorii fiind neutralizați după un asediu de șase ore.

Australia are o istorie dureroasă a violenței armate: în 1996, masacrul de la Port Arthur, unde 35 de oameni și-au pierdut viața, a determinat autoritățile să adopte unele dintre cele mai dure legi privind controlul armelor din lume.