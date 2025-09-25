Operațiune spectaculoasă pentru prinderea hoților

În urma alertei, poliția a declanșat o operațiune de căutare la scară largă, mobilizând mai multe patrule, trei echipe cu câini de serviciu, o dronă și chiar un elicopter, după procedurile aplicate de obicei în cazurile de jaf bancar.

Deși acțiunea părea extrem de spectaculoasă, este important de menționat că tentativa celor doi hoți a eșuat, iar anchetatorii nu au reușit să ia niciun ban din cutia de donații. La momentul prinderii, cei doi bărbați, ambii în vârstă de 33 de ani, nu dețineau nicio sumă sustrasă. Alături de ei a fost arestat și un alt român, în vârstă de 21 de ani, suspectat că ar fi condus mașina folosită pentru fugă.

Doi dintre suspecți și-au recunoscut tentativa, însă lipsa pradăi face ca fapta să fie catalogată ca tentativă de furt, nu furt propriu-zis.

Prinderea rapidă a hoților

Hoții au fost prinși la scurt timp după ce au coborât dintr-un tren în Westendorf, la câțiva kilometri de locul faptei. Poliția a subliniat că succesul operațiunii s-a datorat în mare parte mobilizării rapide a efectivelor deja aflate în zonă și a tehnologiei disponibile, precum drona și patrulele cu câini.

Comandantul adjunct al districtului Kitzbühel, Josef Feyersinger, a explicat că, deși acțiunea pare disproporționată pentru un furt minor, „este vorba totuși de un furt grav, posibil un furt comercial”, iar utilizarea elicopterului a fost justificată de necesitatea de a localiza rapid suspecții. Totodată, el a precizat că elicopterul nu va fi folosit pentru fiecare furt de cutii de donații.

Cei trei suspecți se află în continuare în custodia poliției, iar procurorii trebuie să decidă dacă vor dispune arestarea preventivă. Operațiunea a ridicat totuși întrebări în comunitate privind proporționalitatea mijloacelor folosite pentru prinderea unor infractori care nu au reușit să sustragă nimic.

