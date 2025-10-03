Declinul dolarului

Începând cu anii „70, SUA au beneficiat de „privilegiul exorbitant” al dolarului, putând finanța cheltuieli și deficite nelimitate. Însă acest echilibru devine tot mai fragil.

Cota dolarului în rezervele băncilor centrale a scăzut de la 71% în 2000 la 57,7% în 2025. În aceeași perioadă, aurul a crescut la 19%, iar yuanul a intrat pentru prima dată cu 3,1%.

În plățile globale, dolarul a scăzut de la 61% în 2010 la 48% în 2025, doar prin sistemul SWIFT. Yuanul a crescut de la 0 la 2,9% în același interval.

Alternative la sistemul dominat de SUA

China a dezvoltat sistemul CIPS, iar Rusia a lansat SPFS ca alternative la SWIFT. Aceste platforme permit evitarea parțială a sancțiunilor impuse de Washington.

Tot mai multe materii prime se tranzacționează în alte monede decât dolarul. Rusia, India, China și Turcia folosesc yuanul sau monede locale. Arabia Saudită analizează contracte futures în yuan pentru petrol.

Crește interesul pentru monedele digitale suverane. China a lansat e-yuanul în 2020, iar acum 134 de țări dezvoltă monede digitale ale băncilor centrale.

Președintele chinez Xi Jinping a purtat discuții cu președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva
China investește masiv în Brazilia, în contextul tarifelor SUA. Președintele Lula se îndreaptă spre BRICS în căutare de noi piețe Foto: Hepta
Yuanul ca instrument de reechilibrare

Conform Inside Over, China nu urmărește să înlocuiască dolarul cu yuanul. Beijingul dorește un sistem multipolar, bazat pe cooperare și utilizarea crescută a monedelor locale.

Rolul yuanului trebuie văzut ca parte a unui proces de reechilibrare sistemică, nu ca semn al unui nou imperialism, insistă Beijingul.

Totuți, pentru ca yuanul să joace un rol global mai important, China ar trebui să-și deschidă piața de capital. Acest lucru ar necesita o monedă complet convertibilă fără rate de schimb fixe, un pas pe care Beijingul nu pare pregătit să-l facă în viitorul apropiat.

Euro nu pare pregătit să profite de slăbiciunea dolarului

În ciuda acestei slăbiciuni, euro nu pare pregătit să preia rolul de monedă globală principală.

Conform sursei citate, monedei europene îi lipsește un element crucial pentru a concura cu dolarul pe plan internațional și anume lipsa de active de înaltă calitate comparabile cu obligațiunile de stat americane.

Politicile SUA subminează credibilitatea dolarului

Administrațiile Trump și Biden au politizat tot mai mult sistemul economic-financiar internațional. Sancțiunile, înghețarea rezervelor suverane și restricțiile comerciale au erodat principiul neutralității monetare.

Datoria publică mare a SUA și conflictele geopolitice contribuie la scăderea încrederii în dolar.

Jerome Powell în stânga și Donald Trump în dreapta, în timpul unor discuții
Pe rețeaua sa de socializare, președintele american l-a insultat pe președintele Rezervei Federale a Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

Spre un sistem multimonetar

Procesul de de-dolarizare este accelerat de dezvoltarea „Sudului global“ și de cererea de democratizare a relațiilor internaționale.

China este acum primul partener comercial pentru peste 150 de țări. BRICS+ și SCO reprezintă aproape jumătate din populația mondială și peste 40% din PIB-ul global.

Discuțiile din BRICS+ și SCO privind noi monede digitale ancorate în aur sau mărfuri arată direcția viitoare. Acest echilibru va redesena relațiile internaționale în următoarele decenii.

Schimbarea va fi mai rapidă decât ne imaginăm, marcând sfârșitul vechii ordini unipolare și începutul unei noi ere în sistemul monetar global.

De ce dolarul va rămâne puternic pentru mult timp

În ciuda acestor provocări, dolarul își menține poziția dominantă pe plan global. Aproximativ 80% din tranzacțiile cu mărfuri la nivel mondial se desfășoară în dolari. De asemenea, jumătate din toate tranzacțiile comerciale internaționale sunt facturate în dolari.

Dolarul rămâne și principala monedă de rezervă, reprezentând aproape 60% din rezervele valutare globale. Chiar și Banca Națională a Elveției păstrează aproximativ 40% din rezervele sale valutare în active denominate în dolari.

Primarul şi viceprimarul din Tulcea folosesc maşinile de serviciu pentru drumurile de la birou către casă, în vremuri de austeritate
Exclusiv
Știri România 19:00
Primarul şi viceprimarul din Tulcea folosesc maşinile de serviciu pentru drumurile de la birou către casă, în vremuri de austeritate
Un român din Italia l-a lovit pe proprietarul unei agenții de turism cu un scaun după ce nu a putut să își cumpere un bilet de avion
Știri România 18:42
Un român din Italia l-a lovit pe proprietarul unei agenții de turism cu un scaun după ce nu a putut să își cumpere un bilet de avion
„Vocea României” 3 octombrie 2025. Dezvăluirea făcută de Irina Rimes la TV. „Atunci când vorbeam nu mă asculta nimeni”
Stiri Mondene 17:50
„Vocea României” 3 octombrie 2025. Dezvăluirea făcută de Irina Rimes la TV. „Atunci când vorbeam nu mă asculta nimeni”
În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic"
Politică 15:02
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic"
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Politică 14:33
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
