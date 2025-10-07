Furturi în lanț la Leipzig, Markkleeberg și Delitzsch

Potrivit poliției, mai multe cazuri au fost raportate între mijlocul și sfârșitul lunii septembrie în orașele Leipzig, Markkleeberg și Delitzsch. În timp ce una dintre persoane discută cu chiriașii, cealaltă profită de moment pentru a fura bani și obiecte de valoare.

Numai pe 18 septembrie, trei suspecte au pătruns în acest fel în mai multe apartamente, i-au distras pe chiriași și au furat bunuri personale, susțin autoritățile. Femeile acționau în perechi sau grupuri mici, imitând comportamentul personalului tehnic real.

Două românce, arestate după o plângere făcută de o chiriașă

Cazul a fost parțial elucidat pe 30 septembrie, când două femei, una de 33 de ani și alta de 19 ani, ambele cetățene române, au fost arestate în Delitzsch.

Potrivit poliției, ele tocmai încercaseră să intre într-un apartament sub același pretext folosit și în celelalte orașe. Arestarea a fost posibilă după ce o chiriașă a observat comportamentul suspect al celor două și a sesizat asociația de locuințe, care a alertat imediat poliția.

Cele două românce sunt acum cercetate pentru furt calificat.

Poliția le cere locatarilor să fie vigilenți

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Poliția din Leipzig a transmis o avertizare publică, îndemnând locuitorii să nu permită accesul în locuință persoanelor care se prezintă neanunțat, indiferent de motiv.

„Oricine nu este sigur ar trebui să contacteze poliția sau administrația imobilului. Angajații legitimi pot furniza întotdeauna un act de identitate și pot explica motivul vizitei”, au precizat reprezentanții poliției.

Oficialii au adăugat că metoda este una frecventă în perioada rece, când autorii profită de sezonul în care se fac verificări tehnice la sistemele de încălzire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE