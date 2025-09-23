Sobianin a început să raporteze incidentul încă din seara zilei de 22 septembrie și a continuat să ofere actualizări pe parcursul nopții. Până la ora 9:00 dimineața, ora locală, el a confirmat că 34 de drone ucrainene care se îndreptau spre capitala Rusiei au fost neutralizate.

„Încă două drone inamice care zburau spre Moscova au fost distruse. Serviciile de urgență intervin la fața locului”, a scris la ora locală 9.00 edilul pe Telegram. Nu au fost semnalate victime sau distrugeri materiale.

Ministerul rus al Apărării a raportat că, în total, 69 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopții deasupra a nouă regiuni din Rusia, inclusiv în zona Moscovei și în Crimeea ocupată.

Din cauza atacului, spațiul aerian al capitalei a fost temporar închis, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor pe aeroporturile moscovite.

Forțele ucrainene vizează frecvent atât zonele de pe linia frontului, cât și regiuni aflate mai în adâncul teritoriului rus, folosind drone.

Aceste atacuri vin în paralel cu bombardamentele regulate lansate de Moscova asupra infrastructurii civile din Ucraina, în contextul în care negocierile de pace nu au adus rezultate concrete.

În aceeași noapte, un atac cu rachete al Rusiei asupra regiunii Odesa a provocat moartea unei femei și a rănit mai multe persoane, potrivit guvernatorului Oleh Kiper.

