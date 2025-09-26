Răspunsul Ungariei

Zelenski a declarat pe rețelele sociale: „Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil de origine maghiară. Conform evaluărilor preliminare, aceste drone probabil că supravegheau potenţialul industrial al regiunii de frontieră a Ucrainei. Am dat instrucţiuni să se verifice toate informaţiile disponibile şi să se pregătească un raport urgent cu privire la toate incidentele înregistrate.”

Ministrul de externe ungar, Péter Szijjártó, a respins acuzațiile, sugerând că Zelenski devine „obsedat de sentimentele antimaghiare”. Într-o postare pe Facebook, Szijjártó a afirmat sarcastic: „Preşedintele Volodimir Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor anti-maghiare. Acum vede chiar şi fantome.”

Ministerul Apărării din Ungaria a negat categoric acuzațiile, declarând: „Afirmaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit căreia drone militare maghiare se aflau pe teritoriul ucrainean nu este adevărată. Forţele armate maghiare nu au operat zboruri cu drone la frontiera maghiaro-ucraineană şi nici nu au primit instrucţiuni în acest sens.”

Contextul tensiunilor

Acest incident survine în contextul unor relații deja tensionate între Ucraina și Ungaria. Cu puțin timp înainte, Ucraina anunțase expulzarea a trei ofițeri maghiari, ca răspuns la o acțiune similară a Budapestei din august.

Ministerul Apărării din Ungaria a menționat că în prezent se desfășoară exercițiul militar „Adaptive Hussars 2025” în regiune, parte a activităților NATO. Oficialii ungari au subliniat că atât aliații NATO, cât și Ucraina sunt informați constant despre acest exercițiu.

Alexandre Lucas Iancu, tânărul de 17 ani care a trimis 1.000 de mailuri de amenințare în școli și spitale, a fost arestat preventiv
Știri România 21:02
Alexandre Lucas Iancu, tânărul de 17 ani care a trimis 1.000 de mailuri de amenințare în școli și spitale, a fost arestat preventiv
Maria Dănilă, prima femeie din România care a cucerit cele mai înalte trei vârfuri din lume: „Munții nu pot fi îmblânziți, poți doar spera că te vor lăsa să-i urci"
Știri România 20:00
Maria Dănilă, prima femeie din România care a cucerit cele mai înalte trei vârfuri din lume: „Munții nu pot fi îmblânziți, poți doar spera că te vor lăsa să-i urci”
Teona Stavarachi, prima reacție după ce a participat la „Vocea României": „Drumul e mai important decât succesul"
Stiri Mondene 21:35
Teona Stavarachi, prima reacție după ce a participat la „Vocea României”: „Drumul e mai important decât succesul”
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă". Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu"
Stiri Mondene 20:00
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă”. Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu”
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 17:34
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Cele mai mari 40 de pensii din România sar de 50.000 de lei. Campionul seniorilor, venit de 108.627 de lei
Exclusiv
Politică 17:30
Cele mai mari 40 de pensii din România sar de 50.000 de lei. Campionul seniorilor, venit de 108.627 de lei
