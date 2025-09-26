Răspunsul Ungariei

Zelenski a declarat pe rețelele sociale: „Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil de origine maghiară. Conform evaluărilor preliminare, aceste drone probabil că supravegheau potenţialul industrial al regiunii de frontieră a Ucrainei. Am dat instrucţiuni să se verifice toate informaţiile disponibile şi să se pregătească un raport urgent cu privire la toate incidentele înregistrate.”

Ministrul de externe ungar, Péter Szijjártó, a respins acuzațiile, sugerând că Zelenski devine „obsedat de sentimentele antimaghiare”. Într-o postare pe Facebook, Szijjártó a afirmat sarcastic: „Preşedintele Volodimir Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor anti-maghiare. Acum vede chiar şi fantome.”

Ministerul Apărării din Ungaria a negat categoric acuzațiile, declarând: „Afirmaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit căreia drone militare maghiare se aflau pe teritoriul ucrainean nu este adevărată. Forţele armate maghiare nu au operat zboruri cu drone la frontiera maghiaro-ucraineană şi nici nu au primit instrucţiuni în acest sens.”

Contextul tensiunilor

Acest incident survine în contextul unor relații deja tensionate între Ucraina și Ungaria. Cu puțin timp înainte, Ucraina anunțase expulzarea a trei ofițeri maghiari, ca răspuns la o acțiune similară a Budapestei din august.

Ministerul Apărării din Ungaria a menționat că în prezent se desfășoară exercițiul militar „Adaptive Hussars 2025” în regiune, parte a activităților NATO. Oficialii ungari au subliniat că atât aliații NATO, cât și Ucraina sunt informați constant despre acest exercițiu.