Eduard Dragu Sălăgean a avut un moment spectaculos pe scena de la Românii au talent, în finala care a avut loc vineri, 12 mai. Adolescentul nu a ieșit câștigător, ci a fost pe locul 6.

Povestea lui Eduard Dragu Sălăgean a impresionat pe toată lumea, mai ales că a avut curajul să a povestit totul la televizor. Adolescentul, care la vârsta de 1 an a fost diagnosticat cu autism, a povestit în show-ul de la PRO TV că a primit multe aprecieri pentru talentul său, însă au fost și copii care l-au batjocorit. După apariția la Românii au talent, Eduard Dragu Sălăgean a mărturisit că a fost din nou victima bullying-ului, iar un copil l-a scuipat de mai multe ori.

„Mama nu a vrut ca eu să fiu expus. Un copil m-a oprit să mă felicite, iar altul m-a scuipat de 2 ori. M-am gândit că sunt și oameni răi care vor vorbi urât de mine, dar eu am vrut să vin pentru a fi lăudat de oamenii buni. Sunt fericit că am luat decizia asta. E foarte greu să înveți o piesă foarte grea. După Românii au talent, oamenii au început să mă iubească și să mă aprecieze și mai mult. Mi-a zis doamna șoferiță de pe autobuz că sunt foarte bun și talentat și că se bucură pentru mine.

Când mi-am auzit numele în semifinală, inima aproape că imi exploda. Mă bucur că m-au votat oamenii și sunt prietenii mei. Mă simt bucuros că am ajuns aici”, a transmis Eduard Dragu Sălăgean în marea finală Românii au talent, potrivit Click!.

Mihai Bobonete a avut un mesaj de încurajare pentru adolescent: : „Indiferent ce o să ți se mai întâmple în viața asta, să nu uiți că tu, la Românii au talent, ai reprezentat ceea ce înseamnă puterea exemplului!”

Povestea emoționantă a lui Eduard Dragu Sălăgean

Eduard Dragu Sălăgean cântă la pian de la vârsta de 7 ani și face parte din spectru autist. Ana, mama lui, i-a cumpărat fiul ei un pian pentru a-l scoate din lumea lui. Timp de 4 luni, Eduard nu a intrat în camera în care se afla pianul, până într-o zi când a început să cânte dintr-o dată melodiile auzite prin casă.

Concurentul de la Românii au talent are 18 ani și învață la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” din Bistrița, secția pian. Acest instrument a fost parte importantă din terapia lui de recuperare. Mama lui Eduard, Ana Dragu, este psihoterapeut și scriitoare, potrivit PRO TV.

La vârsta de 1 an și 9 luni, Eduard a fost diagnosticat cu autism infantil. Pentru ca el să poată merge la școală fără însoțitor, alături de alți copii de vârsta lui, a fost nevoie de 6 ani de terapie neîntreruptă. Eduard Dragu Sălăgean nu vorbea și avea un comportament bizar pentru un copil de vârsta lui: stătea ore întregi agățat de clanța unei uși care nu se închidea cum trebuie, nu avea deloc contact vizual cu cei din jurul lui, se legăna, flutura din mâini, își ducea mâinile la urechi.

„Mă numesc Dragu Sălăgean Eduard, vin din Bistrița, am 18 ani. Eu sunt un autist”, a fost descrierea pe care tânărul și-a făcut-o.

„Și-a bătut joc de mine, pentru că mă vedea diferit, pentru că eram autist”

Eduard Dragu Sălăgean a fost batjocorit la școală pentru că era diferit, iar asta l-a afectat și mai mult.

„Odată mă urcam pe balustradă, iar mama m-a găsit acolo și m-a luat. Ca să înțeleg ce se întâmplă dacă sar de acolo, mama a luat un ou și l-a aruncat să văd cum se sparge. (…)

Nu îmi plăcea să intru în magazin din cauza gălăgiei vitrinelor. Nici la grădiniță nu puteam să suport gălăgia de copii. Aveam multe frici când eram mic. Eu am făcut o școală normală și îmi era greu din cauza colegilor. Atunci am luat-o razna. Când am mers la baie și un băiat… un șmecheraș din clasa a 7-a, eu eram clasa I-a, mă încuia în baie și făcea precum o fantomă și eu credeam că era o fantomă adevărată. Și-a bătut joc de mine, pentru că mă vedea diferit, pentru că eram autist. Când mă uit la filmările cu mine de când eram mic, eu simt că m-am schimbat foarte mult și că am evoluat foarte mult.”

Întreaga poveste a lui Eduard Dragu Sălăgean poate fi citită aici.

