Eduard Dragu Sălăgean cântă la pian de la vârsta de 7 ani și face parte din spectru autist. Ana, mama lui, i-a cumpărat fiul ei un pian pentru a-l scoate din lumea lui. Timp de 4 luni, Eduard nu a intrat în camera în care se afla pianul, până într-o zi când a început să cânte dintr-o dată melodiile auzite prin casă.

Concurentul de la Românii au talent are 18 ani și învață la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” din Bistrița, secția pian. Acest instrument a fost parte importantă din terapia lui de recuperare. Mama lui Eduard, Ana Dragu, este psihoterapeut și scriitoare, potrivit PRO TV.

La vârsta de 1 an și 9 luni, Eduard a fost diagnosticat cu autism infantil. Pentru ca el să poată merge la școală fără însoțitor, alături de alți copii de vârsta lui, a fost nevoie de 6 ani de terapie neîntreruptă. Eduard Dragu Sălăgean nu vorbea și avea un comportament bizar pentru un copil de vârsta lui: stătea ore întregi agățat de clanța unei uși care nu se închidea cum trebuie, nu avea deloc contact vizual cu cei din jurul lui, se legăna, flutura din mâini, își ducea mâinile la urechi.

„Mă numesc Dragu Sălăgean Eduard, vin din Bistrița, am 18 ani. Eu sunt un autist”, a fost descrierea pe care tânărul și-a făcut-o.

„Asta te definește pe tine? Adică… de ce a fost ăsta primul lucru pe care mi l-ai spus?”, l-a întrebat reporterul de la Românii au talent.

„Păi… e ceva principal”, a răspuns Eduard, apoi dialogul a continuat.

Reporter: – Cum vezi tu treaba asta cu autismul? Ești diferit?

Eduard: – Da…

Reporter: – Cum percepi tu diferența asta? Cum ești tu diferit față de mine?

Eduard: – Uneori îmi vine să fac gesturi pe stradă, de la autism. Mă opresc să respir adânc.

„Și-a bătut joc de mine, pentru că mă vedea diferit, pentru că eram autist”

Concurentul de la Românii au talent a început să povestească mai multe întâmplări emoționante din viața lui. Eduard Dragu Sălăgean a fost batjocorit la școală pentru că era diferit, iar asta l-a afectat și mai mult.

„Odată mă urcam pe balustradă, iar mama m-a găsit acolo și m-a luat. Ca să înțeleg ce se întâmplă dacă sar de acolo, mama a luat un ou și l-a aruncat să văd cum se sparge. (…)

Nu îmi plăcea să intru în magazin din cauza gălăgiei vitrinelor. Nici la grădiniță nu puteam să suport gălăgia de copii. Aveam multe frici când eram mic. Eu am făcut o școală normală și îmi era greu din cauza colegilor. Atunci am luat-o razna. Când am mers la baie și un băiat… un șmecheraș din clasa a 7-a, eu eram clasa I-a, mă încuia în baie și făcea precum o fantomă și eu credeam că era o fantomă adevărată. Și-a bătut joc de mine, pentru că mă vedea diferit, pentru că eram autist. Când mă uit la filmările cu mine de când eram mic, eu simt că m-am schimbat foarte mult și că am evoluat foarte mult.”

„Eu cred că terapia mamei mele m-a ajutat”

Eduard îi este recunoscător mamei sale, care l-a ajutat enorm cu evoluția sa. Tânărul consideră că pianul a fost cel care l-a ajutat să comunice. „Eu cred că terapia mamei mele m-a ajutat. Și pianul m-a ajutat. Eu am învățat să comunic prin muzică. Mama și sora mea, Alexa, îmi puneau Traviata la calculator, iar ca să o mai pună încă o dată, eu trebuia să spun «mai vreau!». La început apăsam câteva note și încercam să îmi iasă un cântec. Acum sunt mult mai avansat cu pianul.”

„Spune calitățile pe care le ai! Ai o memorie extraordinară, o memorie vizuală cum n-are nimeni. Auzul ăla care previne accidentele de mașină”, l-a îndemnat Ana, mama lui.

„Nu e ușor să ai curaj când suferi de autism”

„La Românii au talent trebuie să mă lupt cu curajul. Să îmi depășesc toate fricile. Nu e ușor să ai curaj când suferi de autism”, a dezvăluit Eduard.

Jurații de la Românii au talent au fost impresionați de prestația tânărului, care s-a descurcat excelent pe scena show-ului de la PRO TV.

„Tu ai descoperit în muzică o cale, s-ar putea să-ți fi descoperit elementul”, i-a spus Andi Moisescu. În timp ce Dragoș Bucur a făcut o remarcă extrem de importantă: „Sunt sigur că te-a ajutat în recuperarea prin care ai trecut și nu se mai vede nimic”.

