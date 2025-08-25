Primele bombe atomice

Era nucleară a început în 1945, când SUA au lansat două bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki. 

Aceste atacuri au ucis instantaneu aproximativ 110.000 de oameni și au declanșat cursa înarmărilor nucleare din perioada Războiului Rece.

În următoarele decenii, SUA, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Franța și China au efectuat peste 2.000 de teste nucleare, dezvoltând arme din ce în ce mai puternice. Aceste teste au avut loc în zone considerate îndepărtate, adesea în teritorii colonizate.

Peste 2.000 de arme nucleare au fost detonate în 80 de ani, iar efectele lor încă se resimt pe glob
Fotografie a norului în formă de ciupercă format din apă și materiale radioactive, produs de detonarea experimentală a unei bombe atomice în atolul Bikini din Insulele Marshall din Pacific, la 25 iulie 1946 (numele de cod: „Baker Day”) – Foto: Profimedia

Între 1946 și 1958, SUA au efectuat 67 de teste nucleare cunoscute în Insulele Marshall, care au avut o putere explozivă totală echivalentă cu 7.232 de bombe de la Hiroshima.

Impactul asupra populației

Mary Dickson, care a crescut în Utah în anii 50-60, povestește pentru CNN cum testele nucleare din statul vecin Nevada au afectat sănătatea sa și a familiei sale.

„Îmi amintesc că mă gândeam: «Asta nu ne va salva de o bombă»”, a declarat ea pentru CNN.

Mary Dickson spune că a suferit de cancer tiroidian, iar surorile și nepoatele ei au avut diverse probleme de sănătate. Ea a numărat 54 de persoane din cartierul copilăriei sale care sufereau de cancer sau alte boli.

Peste 2.000 de arme nucleare au fost detonate în 80 de ani, iar efectele lor încă se resimt pe glob
Proiectul 30-65 – Operațiunea Plumbob (poligonul de testare din Nevada) Detonare. Bila de foc și norul PRISCILLA. Foto: Profimedia

În Kazahstan, unde Uniunea Sovietică a efectuat peste 450 de teste nucleare, Aigerim Seitenova povestește:

„Multe dintre rudele mele mureau atât de devreme când eram copil și nu înțelegeam de ce mureau la 40 sau 50 de ani”, a spus femeia, adăugând că ea și mulți membri ai familiei sale suferă de probleme cronice de sănătate.

„Împărtășim aceleași povești din Polinezia Franceză din Pacific, Insulele Marshall, Australia”, a spus ea.

„Expunerea la radiații crește riscul de a face cancer, iar riscul crește odată cu creșterea dozei: cu cât doza este mai mare, cu atât riscul este mai mare”, spune Agenția pentru Protecția Mediului din SUA.

Efecte pe termen lung

Deși majoritatea testelor nucleare au încetat în anii ’90, consecințele lor se resimt și astăzi:

  • În SUA, peste 27.000 de persoane expuse la radiații au primit compensații de peste 1,3 miliarde de dolari.
  • În Kazahstan, 1,2 milioane de persoane sunt incluse în schema de compensare.
  • În Insulele Marshall, părți ale teritoriului sunt încă contaminate după aproape 70 de ani.

Cercetătoarea Ivana Nikolić Hughes explică: „Am găsit în alimente valori foarte mari ale unui izotop numit Cesiu-137, iar acest izotop este similar din punct de vedere chimic cu potasiul”.

„Deoarece plantele continuă să preia nutrienți din sol, acestea se vor bioacumula”, adaugă aceasta.

De exemplu, crabii de cocos, care trăiesc pe aceste insule și consumă multe nuci de cocos, au înregistrat niveluri ridicate la detectorul de radiații.

„Echipa a putut literalmente să îndrepte un detector de radiații către un crab de cocos, iar acesta a dat (citiri) ridicate”.

Impactul asupra mediului

Testele nucleare au avut consecințe devastatoare asupra mediului:

  • În Insulele Marshall, cinci insule au fost parțial sau complet distruse.
  • Ecosistemele locale au fost afectate de construcția infrastructurii pentru teste și de eforturile ulterioare de curățare.
  • Unele zone rămân contaminate și improprii pentru locuit.
Majuro - Clădirea Oficiului Cancelariei - 1991, Fotografii din Statele Unite ale Americii legate de ambasade, consulate și alte clădiri din străinătate
Majuro, capitala Insulelor Marshall – Imagine cu caracter ilustrativ – Foto: Profimedia

Lupta pentru recunoaștere și compensații

În multe țări, victimele testelor nucleare luptă în continuare pentru recunoaștere și compensații adecvate:

  • În Franța, abia în 2010 s-a recunoscut legătura dintre teste și problemele de sănătate ale populației expuse.
  • În Marea Britanie, veteranii testelor nucleare cer în continuare compensații specifice.
  • Insulele Marshall consideră că despăgubirile primite de la SUA sunt insuficiente față de amploarea daunelor.

Moștenirea nucleară continuă

La 80 de ani de la primele bombe atomice, efectele testelor nucleare se resimt încă în întreaga lume. 

Milioane de oameni suferă consecințele pe termen lung ale expunerii la radiații, iar unele zone rămân contaminate.

Mary Dickson rezumă situația: „Războiul Rece nu s-a încheiat niciodată pentru noi. Încă trăim cu efectele sale”.

În ciuda eforturilor de compensare și decontaminare, moștenirea erei nucleare rămâne o problemă globală complexă, cu implicații pentru sănătatea umană și mediu care se vor resimți probabil și în generațiile viitoare.

Cercetătorii continuă să studieze efectele pe termen lung ale testelor nucleare, în timp ce comunitățile afectate luptă pentru recunoaștere și sprijin. Experiența lor servește ca un avertisment puternic cu privire la consecințele devastatoare ale armelor nucleare.

Deși testele nucleare atmosferice au încetat în mare parte, arsenalele nucleare rămân o preocupare globală.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un avertisment serios în timpul unei vizite la Berlin, sugerând că un conflict militar global ar putea izbucni în următorii 3 până la 7 ani, dacă aliații nu accelerează producția militară.

Bebeluș venit pe lume în ambulanța, în drum spre spital. Tânăra asistenta, la prima naștere din carieră: „Plânsetele au umplut autospeciala”
Știri România 10:57
Bebeluș venit pe lume în ambulanța, în drum spre spital. Tânăra asistenta, la prima naștere din carieră: „Plânsetele au umplut autospeciala”
Zsolt Kerestély, compozitorul transilvănean cu peste 700 de cântece. Cum arată viața lui după amputarea piciorului: „Durerea și ulcerele nu m-au lăsat”
Știri România 09:58
Zsolt Kerestély, compozitorul transilvănean cu peste 700 de cântece. Cum arată viața lui după amputarea piciorului: „Durerea și ulcerele nu m-au lăsat”
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Stiri Mondene 11:13
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Jador a ajuns cu băiețelul lui la spital. Artistul a întârziat la un concert, dar a cerut scuze publicului care l-a așteptat. „Are fi-miu COVID, îmi pare rău”
Stiri Mondene 10:56
Jador a ajuns cu băiețelul lui la spital. Artistul a întârziat la un concert, dar a cerut scuze publicului care l-a așteptat. „Are fi-miu COVID, îmi pare rău”
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Analiză
Politică 11:00
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Politică 10:59
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
