Elena Merișoreanu a spus că, în afara pierderii gustului și mirosului, a avut și alte simptome, precum amețeală, dureri de cap și tuse.

„Sunt așa și așa. Acum cred că vine să îmi pună perfuzia. Am fost internată aseară la «Matei Balș», mi-am făcut toate investigaţiile, bineînțeles că am ieşit pozitivă, deşi am făcut amândouă vaccinurile Pfizer, am făcut și antigripalul”, a spus Elena Merişoreanu, duminică, 19 septembrie, la Antena 3.

Artista în vârstă de 72 de ani a punctat că nu este internată la Terapie Intensivă. „Sunt la salon. Am avut și o răceală, cred că toate s-au acumulat, m-am mai dus de colo-colo și nu poți să știi de unde îl iei”, a explicat aceasta.

„Sper să îmi ajute Dumnezeu să scap cu bine”, a mai spus ea. Ea a lăudat apoi cadrele medicale de la spitalul „Matei Balș” și a spus că spitalul este aglomerat.

„S-au ocupat extraordinar de bine. Știți câtă lume este? Știți cum sunt aici toți? Sunt furnici. Cred că nu au timp nici să respire, săracii. Nici medicii, nici asistentele”, a explicat Elena Merișoreanu.

Sunt foarte mulţi internaţi, trebuie să luăm mai în serios această boală, pentru că am foarte mulţi colegi care zic că nu e nimic, dar uite că e. Elena Merișoreanu:

În afară de Elena Merișoreanu, și fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, este internat la Institutul „Matei Balş” din București, fiind diagnosticat tot cu coronavirus. Totodată, în ultima perioadă, cazurile de COVID din România au crescut semnificativ, din cauza tulpinii Delta, mult mai contagioasă. Sâmbătă, autoritățile au anunțat peste 5.300 de infectări înregistrate în 24 de ore.

