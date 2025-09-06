Tânăra absolventă, originară din Grenada, nu are cetățenie franceză. Ea a studiat într-o școală internațională din Dubai și a început să învețe franceza la 6 ani. Hugo Sbai a menționat că eleva „are un IQ (coeficient intelectual) normal” și a progresat treptat până când a decis să susțină bacalaureatul.

După obținerea diplomei, pe care majoritatea francezilor o primesc la 17-18 ani, tânăra a decis să urmeze studii superioare. Conform lui Hugo Sbai, ea va începe un program dublu în informatică și drept la două universități, în Franța și în străinătate, continuând să locuiască în Dubai.

Înainte de acest caz, recordul de precocitate la bacalaureat era deținut de Arthur Ramiandrisoa, care a susținut examenul la 11 ani și 11 luni, în 1989. El a fost educat acasă de părinți, folosind o metodă descrisă de tatăl său într-o carte intitulată „Metoda Arthur”.

Ministerul a precizat „Cel mai tânăr absolvent de bacalaureat anterior, care avea sub 12 ani, a fost în 1989” și avea vârsta de 11 ani. Organizația educațională Isoset a asistat eleva folosind o metodă dezvoltată în colaborare cu Hugo Sbai, care a obținut diploma la 12 ani în 2012.

În acest an, s-a înscris la bacalaureatul din Franța un candidat și mai tânăr, în vârstă de opt ani, care însă nu s-a prezentat la examene.