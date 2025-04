Helicopter crashing into Hudson River. You can see the propellers falling. So sad … pic.twitter.com/6C6aWsS4Ay — dinoshan (@dinoshanr) April 10, 2025

Incidentul s-a petrecut în apropierea West Side Highway și Spring Street, lângă Pier 40 și intrarea în tunelul Holland. Cauza prăbușirii rămâne necunoscută.

Unități de intervenție marine și terestre au sosit la fața locului. Departamentul de Pompieri din New York a confirmat pentru CBS că răspunde la incident.

A helicopter crashed into the Hudson River near Pier 25 in New Jersey on Thursday afternoon. The incident occurred close to West Side Highway and Spring Street. Police report emergency vehicles on scene and traffic delays in the area. pic.twitter.com/EQicWzixsa — Geopoliti𝕏 Monitor (@DalioTroy) April 10, 2025

Conform Daily Mail, un băiat a fost scos din apă și transportat la spital. Surse NYPD au declarat pentru publicație că în total patru persoane se aflau la bord.

CBS News, partenerul BBC în SUA, a raportat că o persoană și-a pierdut viața în urma accidentului. Poliția din New York a confirmat pentru CBS că cel puțin două persoane au fost scoase din apă, dar starea lor este necunoscută.

Detalii suplimentare despre circumstanțele prăbușirii și identitatea victimelor nu au fost deocamdată făcute publice. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cauzele exacte ale acestui tragic incident aviatic.

