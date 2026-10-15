Ce spune Elon Musk despre restricțiile Starlink în Ucraina: limitele de viteză sunt decise de Casa Albă

Elon Musk a transmis pe rețelele de socializare că restricțiile de viteză și utilizarea Starshield sunt stabilite de armata americană, decizia finală revenindu-i președintelui SUA. În același timp, Starlink este un serviciu comercial al SpaceX, care „nu poate fi folosit pentru acțiuni militare ofensive”. Declarația vine în contextul solicitărilor Ucrainei de a majora limita de viteză, considerată insuficientă pentru folosirea dronelor militare.

Directorul executiv al SpaceX, Elon Musk, a reacționat pe rețelele de socializare la declarațiile fostului ministru ucrainean al apărării Mihailo Fedorov, privind restricțiile impuse sistemului Starlink.

Musk a afirmat că limitele de viteză și utilizarea Starshield sunt stabilite de armata americană, iar decizia finală aparține președintelui SUA. Potrivit acestuia, Starshield este un sistem care aparține guvernului american, în timp ce Starlink este un serviciu comercial al SpaceX, care „nu poate fi folosit pentru acțiuni militare ofensive”.

Ucraina cere eliminarea limitei de viteză sau creșterea acesteia la 450 km/h

Surse citate de Radio Liberty au declarat că Ucraina dorește restabilirea vitezei nelimitate pentru Starlink sau, cel puțin, majorarea pragului la 450 km/h.

Potrivit unor surse ale jurnalistului Alex Raufoglu, limita actuală, de aproximativ 160 km/h, este insuficientă pentru a contracara dronele cu reacție de tip Shahed. Contractul pentru acest serviciu este valabil până în aprilie 2027, iar Germania suportă costurile.

Ministerul Apărării din Ucraina a precizat anterior că SpaceX menține oficial limita de viteză a Starlink la 161 km/h pe teritoriul ucrainean. „În timpul zilei, restricțiile efective au fost semnificativ mai mici. Cu toate acestea, până în prezent, am înregistrat că la viteze de până la 160, calitatea comunicării s-a îmbunătățit”, a transmis instituția.

Ministerul a mai precizat că discută în continuare cu partenerii și cu SpaceX pentru a asigura „condiții de serviciu stabile și prevenirea restricțiilor bruște”.

„Până acum, rapoartele trupelor arată că limita este de 160 km/h”, a declarat Dmitro Lițvin, consilier al președintelui Ucrainei pe probleme de comunicare.

Zelenski i-a cerut lui Musk să restabilească funcționarea completă a Starlink

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, importanța funcționării stabile a sistemului Starlink pentru protejarea populației în fața atacurilor rusești. El a cerut companiei lui Elon Musk să restabilească „operațiunile complete” ale serviciului.

Întrebat despre restricțiile de viteză, Zelenski a spus că decizia de a reduce viteza sau de a dezactiva sistemul depinde de companie. „Când viteza Starlink scade, e clar ce se întâmplă; dacă îl opresc, e decizia lor”, a afirmat președintele ucrainean.

El l-a îndemnat pe Musk să își reconsidere abordarea și a avertizat asupra consecințelor pe care disfuncționalitățile sistemului le-ar putea avea asupra oamenilor. „Aceasta este o mare greșeală, care duce la pierderi semnificative; această decizie va cauza multe victime. Mor oameni din cauza acestei decizii? Desigur, oameni vor muri. Dacă atacurile continuă și Starlink nu funcționează, acest lucru cu siguranță nu va ajuta”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a spus că speră ca problemele să fie provocate de dificultăți tehnice și a solicitat restabilirea funcționalității complete a sistemului. „Poate că există o problemă tehnică serioasă, nu știu, dar vă rugăm să îl reactivați. Cred că ar fi corect și just - ca într-o relație între parteneri”, a adăugat președintele ucrainean.

Mihailo Fedorov: Dronele trebuie să poată zbura din nou

Fostul ministru ucrainean al apărării Mihailo Fedorov a anunțat că operațiunile Starlink la viteze de până la 160 km/h sunt reluate. „Dronele de atac și dronele interceptoare trebuie să zboare din nou”, a scris Fedorov pe Telegram.

El a adăugat că următorul obiectiv este „eliminarea completă a limitei de viteză pentru Starshield”. „Mulțumim, Elon Musk. Sperăm să vă susținem în continuare”, i s-a adresat fostul ministru omului de afaceri.

Anterior, surse Radio Liberty din cadrul Ministerului Apărării de la Kiev au declarat că instituția este în contact cu Statele Unite, SpaceX și partenerii NATO în legătură cu restricțiile privind utilizarea Starlink în mișcare.

Disputa privind Starlink, pe fondul tensiunilor legate de schimbul de informații

Discuțiile despre funcționarea Starlink au loc în contextul unor declarații recente ale lui Volodimir Zelenski privind schimbul de informații dintre Statele Unite și Ucraina.

Pe 14 octombrie, președintele ucrainean a afirmat, într-un interviu acordat NPR, că administrația președintelui american Donald Trump a avertizat Kievul asupra posibilității de a opri schimbul de informații, dacă forțele ucrainene continuă să atace rafinăriile de petrol din Rusia. Zelenski a explicat că Ucraina vizează instalațiile energetice și logistice rusești pentru a reduce capacitatea Kremlinului de a continua războiul.

El a spus că țara sa își dorește încheierea conflictului, dar nu va opri aceste atacuri atât timp cât Rusia continuă să lovească infrastructura energetică ucraineană.

Totodată, liderul ucrainean a respins afirmația lui Trump potrivit căreia Ucraina ar fi responsabilă pentru creșterea prețurilor la motorină. Zelenski a pus această evoluție pe seama războiului din Iran, început în februarie, după atacurile Statelor Unite și Israelului.

Trump a negat, la rândul său, că schimbul de informații cu Ucraina ar fi fost restricționat. Comisia Europeană a declarat, de asemenea, că nu a identificat dovezi în acest sens.

Ucraina lucrează la dezvoltarea unei alternative la Starlink