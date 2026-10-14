Aflat la Londra, Volodimir Zelenski spune că se simte „trădat” de Donald Trump: „Este împins în direcția greșită și este dureros”. Mesaj și pentru Elon Musk

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut miercuri, într-un interviu acordat celebrului jurnalist britanic Piers Morgan, că se simte „trădat” după ultimele declarații și acțiuni ale președintelui american Donald Trump.

Întrebat dacă se simte „trădat de ceea ce s-a întâmplat” începând cu vinerea trecută încoace, liderul ucrainean a răspuns: „Da, într-adevăr”.

„Dar e ceva mai complicat decât emoțiile sau sentimentele mele. Nu e vorba despre mine, ci despre supraviețuirea țării mele”, a explicat el.

Zelenski: administrația Trump se apropie de Rusia

În opinia lui Zelenski, administrația Trump se îndepărtează de Ucraina și se apropie de Rusia. „Este păcat că pierdem un partener puternic. Aceasta este părerea mea”, a răspuns Zelenski. Piers Morgan a insistat întrebându-l dacă Ucraina „pierde” Statele Unite, iar Zelenski a răspuns: „Da, dar nu din cauza noastră”.

În pofida declarațiilor și acțiunilor lui Trump, Zelenski a declarat că ucrainenii „nu își permit să fie slabi”. „Dacă am fi slabi, nu am supraviețui”, a spus el.

Pentru ucraineni războiul înseamnă supraviețuire

Șeful statului ucrainean a acuzat voalat administrația Trump că vede războiul ca pe „o afacere”.

„Nu ne trădăm țara. Ascultați, prieteni, aceasta nu este o afacere pentru noi. Aceasta este viața noastră. Aceasta este țara noastră, corpul nostru, casa noastră, copiii noștri. Și acest lucru este extrem de important pentru noi. De aceea este dureros când președintele Trump schimbă tabăra”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski sugerează că Trump este împins de consilierii săi în direcția greșită

Cu toate acestea, președintele ucrainean a spus că nu l-ar deranja dacă Donald Trump ar insista să rămână ca „mediator”.

„Dacă ești la mijloc, ar trebui să rămâi la mijloc și să nu treci de partea greșită. Cred că consilierii lui greșesc. Nu știu cine îl împinge în direcția greșită. Aceasta nu este partea corectă a istoriei”, a subliniat el.

Elon Musk, avertizat că face „o mare eroare”

Zelenski a abordat și subiectul Starlink. El a menționat că decizia lui Elon Musk de a impune restricții asupra operațiunilor Starlink în Ucraina este „o mare eroare” care ar duce la pierderi de vieți omenești.

„Oameni vor muri, desigur dacă atacurile continuă și Starlink nu funcționează. Sper cu adevărat că este vorba de o eroare, poate de o problemă tehnică majoră, nu știu, dar noi cerem ca serviciul să fie restabilit”, a transmis el, citat de Ukrainska Pravda.

Acordul Trump - Putin

Vinerea trecută, în pline negocieri între emisarii săi și o delegație ucraineană, la Miami, Donald Trump a anunțat că a avut o discuție telefonică „extrem de fructuoasă” cu liderul autocrat rus Vladimir Putin și că administrația sa va suspenda unele sancțiuni impuse Rusiei pentru a permite livrarea a 4,8 milioane de motorină rusească în următoarele luni pe piața internațională, în special pe cea americană.

Aflat în plină campanie electorală pentru alegerile de la jumătatea mandatului, o campanie marcată de scumpirea carburanților pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, Donald Trump a prezentat acordul său cu Putin drept „o mare afacere”, menită să reducă prețurile la motorină, un combustibil folosit mai ales de fermierii și transportatorii din SUA.

Experții au demontat linia de propagandă aleasă de Trump și administrația sa, precizând că Rusia nu prea dispune de capacități de export, fiind nevoită să importe acum, iar cantitatea convenită este prea mică pentru a duce la scăderea prețurilor la motorină.

Contre între Zelenski și Trump

Delegația ucraineană a plecat de la Miami înainte de cum era prevăzut inițial, iar Volodimir Zelenski a denunțat o „decizie slabă și nedemnă” din partea lui Donald Trump.

Deranjat de reacția lui Zelenski, Trump l-a acuzat pe președintele ucrainean că vrea să-i sărăcească pe fermierii americani, i-a cerut să nu mai atace rafinăriile din Rusia și să lase locul altui președinte.

Zelenski a răspuns că este de acord să organizeze alegeri, dar a cerut Rusiei să înceteze atacurile timp de 60 de zile pentru a permite desfășurarea lor. De cealaltă parte, Rusia a respins ideea de a ține un armistițiu de 60 de zile pentru organizarea de alegeri în Ucraina.

Republicanii și democrații îi reproșează lui Trump că încalcă legea și trădează America

Mai mulți membri ai Partidului Republican l-au criticat aspru pe Trump și au anunțat că vor bloca orice acord privind motorina rusească. Republicanii l-au acuzat îndeosebi pe președintele american că încalcă legea și pune în pericol viețile americanilor oferind bani Rusiei în schimbul motorinei, în timp ce democrații i-au reproșat că prin astfel de inițiative trădează America, aliații europeni și Ucraina.

În cele din urmă, Trump a anunțat duminică instaurarea unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina „cu efect imediat”. Zelenski s-a declarat surprins de acest anunț, dar s-a arătat dispus să îl respecte dacă și Rusia face la fel. Kremlinul a lovit instalații energetice din Ucraina imediat după ce Trump a făcut anunțul și nu a comentat până miercuri, când a respins oficial armistițiul energetic. În schimb, a acuzat Ucraina de lovirea a două rafinării din Rusia - o acuzație respinsă categoric de Kiev.

Kremlinul jubilează

În paralel, administrația Trump a amenințat pe canale diplomatice cu suspendarea schimbului de informații și a livrărilor de arme prin mecanismul PURL (Lista de achiziții prioritare pentru Ucraina). În plus, a sugerat că armistițiul s-ar referi la rafinării, nu la celelalte infrastructuri energetice, în condițiile în care Ucraina are doar o singură rafinărie, și aceea funcționând la capacitate limitată.

Între timp, Ucraina a atras atenția că SUA nu au informat-o înainte de lansarea unui atac rusesc cu rachete - așa cum se întâmplă de obicei - și a acuzat SpaceX de limitarea rețelei de internet Starlink pentru operațiunile militare ucrainene.