Ucraina acuză Starlink că i-a impus restricții neașteptate după amenințările lui Trump. Mai multe misiuni militare ar fi fost perturbate

Funcționarea terminalelor Starlink, esențiale pentru comunicațiile militare ucrainene, a fost restricționată brusc în noaptea de marți spre miercuri, a anunțat miercuri pe X Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Volodimir Zelenski.

Accesul Ucrainei la Starlink a fost restricționat fără avertisment, acuză consilierul lui Zelenski

Potrivit acestuia, SpaceX a impus o limitare a vitezei pentru terminalele aflate în mișcare, fără a informa forțele ucrainene în prealabil. „Confirm că (proprietarul Starlink) SpaceX a impus restricții de viteză pentru terminalele Starlink aflate în mișcare, noaptea trecută. În prezent, restricția se aplică „pachetului de servicii militare” StarShield și limitează viteza la 100 de mile pe oră (160 de kilometri pe oră)”, a declarat el.

„Forțele noastre de apărare nu au fost avertizate cu privire la această restricție, ceea ce a dus la întreruperea mai multor misiuni”, a declarat Beskrestnov pentru AFP. „Evident, această acțiune nu poate fi o coincidență și este legată de situația politică actuală”.

Impactul major al restricționării rețelei Starlink asupra logisticii militare ucrainene în plină ofensivă rusească

Un oficial ucrainean, citat de AFP, a subliniat impactul acestor modificări: „Această întrerupere restricționează grav logistica, în primul rând”.

Acesta a adăugat că problemele au început să fie sesizate încă de marți seara, în paralel cu un atac balistic rusesc lansat miercuri dimineață asupra Ucrainei. Sistemul Starlink, operat de miliardarul Elon Musk, este crucial pentru coordonarea dronelor și menținerea comunicațiilor în zonele de conflict.

Decizia controversată a companiei SpaceX pe fondul presiunilor politice și al armistițiului energetic anunțat de Donald Trump

Decizia SpaceX vine într-un moment sensibil, la scurt timp după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe rețelele sociale un „armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina, solicitând ambelor părți să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice.

Pe parcursul a 48 de ore haotice - în care a cerut înlocuirea lui Volodimir Zelenski, a anunțat un acord controversat cu Vladimir Putin pentru importul de motorină rusească și a proclamat o „încetare a focului” pe zona energetică ce a surprins ambele tabere -, Donald Trump a amenințat Kievul cu sistarea sprijinului și a schimbului de informații secrete pentru a proteja rafinăriile rusești.

Deși Ucraina s-a conformat și a oprit atacurile asupra instalațiilor petroliere din Rusia, Moscova a continuat bombardamentele asupra infrastructurii energetice ucrainene - lovind inclusiv „mai multe” centrale electrice din Kiev în noaptea de 14 octombrie -, fără ca Trump să acuze Kremlinul de încălcarea armistițiului.

Beskrestnov nu a furnizat însă dovezi că restricția Starlink a fost legată de presiunile SUA asupra Ucrainei, iar Casa Albă nu a comentat pe această temă.

Ucraina lucrează la dezvoltarea unei alternative la Starlink