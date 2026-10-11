Administraţia Trump ameninţă că va înceta schimbul de informații și va suspenda mecanismul de achiziții prin care furnizează arme Ucrainei pentru a presa conducerea de la Kiev să nu mai atace infrastructura energetică din Rusia, în special rafinăriile de petrol, dezvăluie oficiali europeni citaţi de Financial Times (FT).

Europenii sunt presați din SUA să forțeze Ucraina să nu mai atace rafinăriile din Rusia

Oficialii respectivi, care au fost sunați sâmbătă și duminică de omologi americani, au declarat că administrația Trump exercită presiuni asupra capitalelor europene şi asupra Kievului în încercarea de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Mesajul SUA, spun ei, a inclus ameninţări cu întreruperea schimbului de informaţii şi a mecanismului PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), prin care Europa achiziționează arme americane pentru Ucraina.

„Sună la Kiev, sună pe toată lumea”, a devzăluit un oficial care a primit un apel de la un omolog american din domeniul apărării.

Una dintre persoanele contactate de oficiali americani este Pavlo Palisa, consilierul militar al lui Zelenski şi fost general al Brigăzii a 93-a mecanizate a Ucrainei.

Casa Albă a refuzat să confirme sau să comenteze aceste informații.

Trump a lansat o amplă campanie anti-Zelenski după ultima discuție purtată cu Putin

Donald Trump a făcut mai multe declarații controversate în ultimele trei zile. Vineri, în pline discuții dintre emisarii săi și o delegație ucraineană, președintele american a subminat practic aceste negocieri anunțând o conversație „extrem de fructuoasă” între el și liderul autocrat rus Vladimir Putin. Potrivit lui Trump, Putin va livra 4,8 milioane de tone de motorină în următoarele luni în schimbul ridicării sancțiunilor americane care împiedică astfel de exporturi în SUA.

Volodimir Zelenski a denunțat o „decizie slabă” și delegația ucraineană s-a întors de la Miami înainte de termenul prevăzut, iar Donald Trump a dat vina pe președintele ucrainean pentru scumpirea motorinei, l-a declarat un inamic al fermierilor americani, i-a sugerat să cedeze puterea unui „lider” predispus să „facă un acord” cu Vladimir Putin și i-a cerut să nu mai atace rafinăriile din Rusia.

Apoi, duminică, Donald Trump a anunțat în mod surprinzător că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic care intră în vigoare cu efect imediat. Moscova nu a comentat anunțul lui Trump, iar Zelenski a spus că l-a luat prin surprindere, după care a semnalat că rușii au atacat infrastructuri energetice din Ucraina în pofida declarației președintelui american.

Rușii au atacat termocentrale din Ucraina după anunțul președintelui american

Un oficial ucrainean a declarat la rândul lui pentru Financial Times că rușii au atacat infrastructuri energetice din Ucraina după anunțul lui Trump cu privire la armistițiu.

„Chiar în acest moment, echipele noastre de reparaţii restabilesc alimentarea cu energie electrică şi apă în Kiev (după atacurile ruseşti de acum câteva minute - n.r.)”, a spus oficialul respectiv. „Nimeni nu a auzit” de armistiţiu, a adăugat el.