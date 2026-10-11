Rusia a atacat instalații energetice din Ucraina după anunțul lui Donald Trump privind intrarea în vigoare a unui armistițiu energetic între Kiev și Moscova, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

„Rușii au atacat o centrală electrică din Kiev” și „ulterior au avut loc atacuri asupra instalațiilor energetice din regiunea Harkov. Și toate acestea s-au întâmplat DUPĂ ce președintele SUA a făcut declarația sa despre un armistițiu energetic”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de Facebook după ce a discutat la telefon cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Președintele american Donald Trump a susținut mai devreme că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic. „Cu efect imediat, intră în vigoare un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris liderul republican de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.

Volodimir Zelenski a fost surprins de anunțul lui Donald Trump

Barak Ravid, jurnalist la publicația americană Axios, a dezvăluit imediat după postarea lui Trump că Zelenski nu știa nimic despre niciun fel de armistițiu între Ucraina și Rusia.

„Președintele Zelenski mi-a spus: «Anunțul despre armistițiu a fost o surpriză pentru mine. Dar dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, Ucraina va fi de acord. Dacă președintele Trump s-a înțeles cu Putin asupra acestui lucru, vă rugăm să ne anunțați când începe armistițiul. Suntem pregătiți și îl vom accepta»”, a transmis Zelenski, potrivit jurnalistului Barack Ravid.

Moscova nu a comentat deocamdată anunțul lui Trump.

Volodimir Zelenski a dat asigurări cu câteva ore înainte de anunțul lui Donald Trump că Ucraina este gata să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia dacă regimul de la Moscova oprește, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Emmanuel Macron spune că Rusia refuză încetarea focului

La rândul lui, președintele francez Emmanuel Macron a transmis că sprijină „un armistițiu autentic”, la care „Ucraina este dispusă”. Totuși, „în această etapă, Rusia continuă să-l refuze, intensificându-și atacurile împotriva infrastructurii ucrainene în ultimele ore”, a declarat Macron duminică seara, potrivit AFP.

„Franța va continua să fie alături de Ucraina și de președintele Zelenski”, a adăugat președintele francez, fără a face o referire directă la apelul lui Donald Trump pentru o schimbare de președinte în Ucraina și la acordul său cu Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească în SUA.

Prima reacție publică a lui Zelenski în privința armistițiului anunțat de Trump

Președintele ucrainean a precizat că a informat-o pe Ursula von der Leyen despre „atacurile brutale ale Rusiei, care continuă neîncetat”.

Într-un discurs video adresat ucrainenilor duminică seara, Zelenski a spus că este gata să respecte armistiţiul anunțat de Trump, însă tocmai a avut loc un atac asupra unei termocentrale din Harkov.

„Astăzi a fost făcută o declaraţie de către preşedintele Statelor Unite potrivit căreia s-a ajuns la un armistiţiu în domeniul energetic. Este o veste bună pentru toţi, dar este important ca aceasta să devină realitate. Ucraina susţine toate formatele reale şi fiabile de încetare a focului şi de încetare a războiului. Ucraina este pregătită să nu lanseze atacuri asupra sectorului energetic rus şi ne bazăm pe o disponibilitate similară din partea Rusiei, precum şi pe acordul preşedintelui Statelor Unite ale Americii în această privinţă.

Salutăm un astfel de acord. Din păcate, pe tot parcursul zilei de astăzi au zburat pe cer dronele ruseşti Shahed şi chiar şi acum se află drone Shahed pe cer. Şi au avut loc, din păcate, atacuri cu bombe aeriene, au fost lovituri asupra sectorului nostru energetic. Tocmai a avut loc un atac asupra centralei termice nr. 5 din oraşul Harkov, asupra sectorului energetic”, a afirmat președintele ucrainean.

UE își anunță sprijinul pentru Zelenski în fața criticilor lui Trump

Zelenski a reamintit că Putin a respins orice propunere de armistițiu. „Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare. Putin a răspuns la toate cu un singur cuvânt: «nu». Sperăm din tot sufletul că, în sfârşit, va spune Americii, Ucrainei şi întregii lumi altceva. Altceva decât crime şi înşelătorii. Ceva care să ducă la o pace reală şi demnă. Ucraina doreşte pacea. Întrebarea este: o vrea şi Rusia?”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, armata ucraineană „a primit toate ordinele necesare”. „Apărăm Ucraina. Luptăm pentru a obţine sprijin pentru Ucraina. Susţinem toate măsurile partenerilor care ne pot ajuta. Aşteptăm detalii clare privind dialogul dintre SUA şi Rusia şi sperăm că Putin va respecta ceea ce a spus preşedintele Trump”, a conchis președintele ucrainean.

La rândul ei, Ursula von der Leyen a transmis că susține „pe deplin apelul președintelui Zelenski pentru un armistițiu care să protejeze aprovizionarea globală cu alimente și infrastructura energetică din Ucraina și Rusia”.