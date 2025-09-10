Centrul logistic eMAG din Ungaria, scos la vânzare

Centrul logistic eMag din Ungaria, inaugurat în decembrie 2023, reprezintă cea mai mare investiție a companiei în afara României.

Depozitul din Dunaharaszti, lângă Budapesta, a necesitat o investiție de 100 de milioane de euro și este considerat cel mai mare din Europa Centrală și de Est. Conform unui raport recent al Prosus, acționarul majoritar al eMAG, proprietatea a fost listată pentru vânzare la o valoare de 94 milioane de dolari.

Vânzarea face parte dintr-un program mai amplu de restructurare a operațiunilor eMAG din Ungaria, implementat de Prosus din vara anului trecut. Acest program a inclus centralizarea activităților de suport comercial pentru Ungaria în cadrul operațiunilor din România și închiderea magazinelor fizice din țara vecină.

Ultimul magazin eMAG din Ungaria a fost închis luna trecută, conform relatărilor din presa locală. Prosus își propune să finalizeze vânzarea depozitului până în aprilie 2025.

Prosus a raportat o pierdere de 2 milioane de dolari legată de restructurarea eMAG Ungaria în anul fiscal 2025. Cu toate acestea, compania subliniază că măsurile luate au ajutat subsidiara să atingă pragul de rentabilitate în a doua jumătate a anului fiscal.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Potrivit Forbes Ungaria, eMAG Ungaria a înregistrat o pierdere de 9,9 miliarde de forinți (aproximativ 29,5 milioane dolari) pentru întregul an fiscal 2025. Numărul angajaților s-a redus semnificativ, de la 458 la începutul anului la 213 în prezent.

Performanța financiară a grupului eMAG

În ciuda dificultăților din Ungaria, grupul eMAG a raportat o creștere a cifrei de afaceri cu 11% în anul fiscal 2025, ajungând la 11,4 miliarde de lei (2,64 miliarde dolari).

În România, veniturile eMAG au crescut cu 17%, atingând 7,3 miliarde de lei în 2024.

Numai de Black Friday 2024, retailerul eMag a raportat vânzări record de aproape 900 de milioane de lei într-o singură zi.

Dante International SA, entitatea care include operațiunile eMAG din România, Bulgaria și parțial din Ungaria, precum și Fashion Days România, a înregistrat o cifră de afaceri de 9 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul precedent.

Prosus deține aproximativ 81,1% din acțiunile eMAG, restul fiind în proprietatea omului de afaceri Iulian Stanciu.

Grupul eMAG include mai multe branduri și servicii, printre care Fashion Days, Freshful, PC Garage, Sameday, Depanero, Flip și HeyBlu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE