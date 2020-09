EXCLUSIV | Vladimir Uglev, inventatorul neurotoxinei Noviciok, cu care a fost otrăvit Navalnîi: “Și dacă va fi salvat, e greu de spus care vor fi consecințele pe termen lung”

Vladimir Uglev locuiește în Shikhany, oraș situat la aproximativ 1.000 de kilometri sud-est de Moscova.

În urmă cu aproape jumătate de secol, Shikhany era un oraș interzis. Aici era punctul central al cercetării și dezvoltării programelor clasificate din fosta Uniune Sovietică privind armele chimice, care implicau și fabricarea agenților neurotoxici.



Aici, cercetătorul rus, chimist de profesie, a contribuit la programul secret sovietic Noviciok, care a dus la crearea agentului neurotoxic folosit la otrăvirea lui Aleksei Navalnîi.

Aleksei Navalnîi | Foto: EPA

“Noviciok, mai precis substanța A-230, aparținând clasei amididofluorofosfonat, a fost descoperit în 1972 de Peter Kirpichev. În 1975, după ce am absolvit Institutul de Tehnologie Chimică din Moscova, numit după D.I. Mendeleev, am fost trimis să lucrez în Shikhany și am intrat în grupul lui Kirpichev”, și-a început Vladimir Uglev povestea pentru Libertatea.

Chimistul Vladimir Uglev, la interviul online acordat Libertatea

“Am fost la locul potrivit, la momentul potrivit”

Omul de știință își amintește că, după numai câteva luni, contribuia deja la dezvoltarea a doi agenți neurotoxici, care ulterior aveau să fie cunoscuți sub numele generic de Noviciok.

“În decembrie 1975, au fost gata primele mostre de A-234 și A-232. Se poate spune că am fost la locul potrivit, la momentul potrivit”, explică pentru Libertatea omul care este conștient că “sute de mii de oameni ar fi putut muri din cauza a ceea ce am produs eu” – cel puțin, așa recunoștea acum doi ani pentru Associated Press.

28 de ani avea Vladimir Uglev în 1975, când a început să participe la programul secret sovietic Noviciok.

După 15 ani, adică în 1990, a renunțat la programul secret al URSS privind dezvoltarea armelor chimice. Ce l-a determinat să facă asta? “Mi-a luat ceva timp până să-mi dau seama că fac munca diavolului”, a declarat el pentru Libertatea.

“Întotdeauna există o alternativă, mereu ai posibilitatea să alegi”, a explicat chimistul rus, continuând cu un exemplu: “În 1994, am lucrat la Ambasada SUA la un program pentru distrugerea armelor chimice. Reprezentanții ambasadei mi-au oferit de două ori posibilitatea să mă trimită în Statele Unite pentru a continua să lucrez într-unul din centrele lor chimice militare. Oferta era una excelentă, dar am refuzat”.

Rusia continuă să dezmintă otrăvirea lui Navalnîi. Uglev: “Eu am încredere în specialiștii germani”

La aproape trei săptămâni după ce opozantul lui Vladimir Putin a fost atacat cu agentul neurotoxic Noviciok, Rusia continuă să nege otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. Dar omul care a participat la programul secret al Uniunii Sovietice în anii ’70 și ’80 spune că are încredere în cercetătorii germani, cei care au anunțat că Navalnîi a fost otrăvit.



Din câte știu, nu există un antidot eficient pentru Noviciok, dar metodele de tratament au fost probabil dezvoltate de specialiștii englezi și aplicate în tratamentul lui Serghei Skripal. Sper că Aleksei va fi salvat, dar este greu de spus care vor fi consecințele pe termen lung. Vladimir Uglev, inventator Noviciok, pentru Libertatea:

“Eu am încredere în specialiștii germani. Dacă ei spun că au găsit urme de Noviciok în probele de piele, în sânge, în urină, pe sticla din care a băut, pe haine, atunci, acest lucru indică în mod clar că s-a folosit Noviciok”, a afirmat omul de știință Vladimir Uglev pentru Libertatea.

Întrebat care este mecanismul prin care Noviciok se răspândește și dacă și alte persoane pot fi afectate, rusul a răspuns: “La contactul cu pielea, agentul a fost absorbit și a pătruns în sânge. După ce a pus mâna pe haine, Aleksei a dus-o, probabil, la ochi, la nas, la gură. Dacă a intrat în contact cu alte persoane, este posibil să le fi transferat și lor o anumită cantitate de Noviciok, dar mai mică”.

Mă tem că aproape nimeni nu va putea răspunde corect la întrebarea cât timp rămâne Noviciok în organism. Acest lucru depinde de mai mulţi factori. În primul rând, de cantitatea de substanţă care a pătruns în organism. Vladimir Uglev, inventator Noviciok, pentru Libertatea:

“În plus, din hainele contaminate ale lui Aleksei, dacă Noviciok s-a evaporat, agentul ar fi putut intra și în corpurile celor din jur, prin aerul inhalat”, mai explică el.

Vladimir Uglev, în laborator | Foto: arhiva personală Vladimir Uglev

“Estimez că dacă aproximativ 20-30% din doza de LD50 (n.r. – doza letală medie) a intrat în corpul lui Aleksei, este deja o situație destul de gravă. Concret, o doză de LD50 măsurată în miligrame per 1 kilogram este o cantitate suficientă pentru a ucide 50% din subiecții testați în laborator, de la iepuri la porci”, a încheiat cercetătorul rus.

Navalnîi, scos din coma indusă, după aproape trei săptămâni

Pe 7 septembrie, după aproape trei săptămâni de la otrăvirea cu Noviciok, Aleksei Navalnîi a fost scos din coma indusă și răspunde la stimuli, au anunțat reprezentanții spitalului din Berlin unde opozantul rus este internat din 22 august, potrivit Associated Press.



Principal opozant al regimului lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, 44 de ani, s-a simţit extrem de rău după ce a băut un ceai într-un aeroport din Tomsk, înainte de a urca într-un avion cu destinația Moscova, pe 20 august.



Liderul opoziţiei ruse a fost apoi spitalizat în Siberia, în comă.

Pe 22 august, după îndelungi tratative și solicitări internaționale, rușii au acceptat ca Aleksei Navalnîi să fie transportat în Germania, la spitalul Charite din Berlin.

Navalnîi, în timpul transferului în Germania

