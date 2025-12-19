România se pregătește să lanseze Programul Național anti-SIDA

România se pregătește să lanseze un Program Național de Prevenție pentru HIV/SIDA, în prima parte a anului 2026. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete spune că prevenția rămâne cea mai sigură armă în lupta împotriva infecției HIV și a vorbit despre programul ce urmează să fie implementat de anul viitor, la Antena 3 CNN.

Potrivit oficialului, boala afectează peste 19.000 de români, iar expertiza și autoritățile consideră că este necesar un program dedicat pentru a reduce semnificativ numărul de cazuri noi depistate în următorii ani.

Ce este și cum ar urma să funcționeze pastila pentru prevenția HIV/SIDA

Ministrul Sănătății a explicat că noul program include o pastilă de prevenție împotriva HIV care se administrează o dată pe zi, pentru o perioadă de trei zile. „Este o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile”, a spus Rogobete în intervenția sa.

Alexandru Rogobete susține că acest tratament reduce riscul de infecție „semnificativ, către 0 în 99% din situații”. Întrebat despre cine ar putea beneficia de această profilaxie pre-expunere, ministrul a spus că există „o serie de factori” care vor determina grupurile țintă.

„Sunt o serie de factori care pot determina grupurile ţintă, nu o să intru acum în aceste detalii, care sunt, sigur, pur medicale, dar există anumite criterii şi, sigur, cu o informare, pe care o vom face în momentul în care se lansează programul, sper eu, în trimestrul I din anul viitor, în prima parte a anului; acolo vor fi toate detaliile medicale, tehnice, astfel încât oamenii să ştie că au acces, în primul rând, la această profilaxie pre-expunere.

Practic, este o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile şi care reduce riscul de infecţie semnificativ, către 0 în 99% din situaţii”, a explicat ministrul Sănătății.

Programul face parte dintr-un plan mai larg de screening și prevenție

Rogobete a precizat că acest demers face parte din Planul Național de Screening și Prevenție derulat de Ministerul Sănătății. În cadrul acestui plan, o componentă importantă este abordarea bolilor transmisibile, printre care se numără și infecția HIV.

„Face parte din Planul Naţional de Screening şi Prevenţie pe care îl derulăm la ministerul Sănătăţii, printre care o componentă importantă este cea a bolilor transmisibile”, a mai explicat ministrul.

El a mai spus că în bugetul pentru anul următor va fi inclusă și finanțarea necesară pentru a susține profilaxia pre-expunere, cunoscută și ca PREP, pentru a limita creșterea numărului de noi pacienți infectați.

Ce arată cele mai recente statistici privind infecția cu HIV/SIDA în România

România avea peste 19.000 de persoane infectate cu HIV, iar aproape 17.000 dintre acestea se aflau în tratament și profilaxie post-expunere, la data de 30 septembrie 2025. Doar în cursul acestui an, în țara noastră au fost depistate peste 400 de cazuri noi. În 2024, experții au descoperit că persoanele infectate cu HIV își ascund boala și fac, în continuare, sex neprotejat.

„Vorbim aici despre o facilitare a luării deciziilor; multe căi de testare, astfel încât să ajungem la persoanele care sunt infectate, să le diagnosticăm cât mai devreme, să le tratăm cât mai repede, astfel încât rezultatele să fie cât mai bune.

Vorbim de integrarea testării în medicina de familie și în practica spitalelor, altele decât cele de infecțioase”, a declarat și Iulian Petre, director executiv UNOPA, pentru sursa citată mai sus.

