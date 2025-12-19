Concret, datoria stabilită definitiv de instanțe a fost de 134 milioane lei. Din ea, sectorul 1 a plătit deja în timpul lui Armand aproximativ 60 de milioane de lei și actuala administrație alte 7 milioane. Numai că, la restul de 67 de milioane, se vor adăuga actualizări cu inflația de încă 50 de milioane de lei, plus alte penalități.

Mai exact, sectorul 1 este obligat să mai achite încă aproximativ 117 milioane de lei, adică 23,4 milioane de euro, pentru serviciile Romprest din 2020-2021.

„Pentru că administrațiile Tudorache și Armand s-au jucat de-a cheltuielile iresponsabile și răzbunările iraționale pe greaua moștenire, suntem nevoiți să plătim zeci de milioane de lei în plus astăzi pe servicii de salubritate din 2020 și 2021. Instanțele au decis definitiv că trebuie plătite peste 134 de milioane pentru facturi emise în 2020-2021, în timpul celor doi foști primari dinaintea mea”, a scris Tuță pe Facebook.

El a adăugat că, până în 2024, Clotilde Armand a plătit peste 60 de milioane de lei din suma datorată, numai că, din cauza întârzierilor la plată, datoria a fost majorată substanțial prin inflație și penalități.

„Ați spune că mai avem de plată doar 70 de milioane de lei, dar nu. Societatea comercială a obținut actualizări ale debitului cu inflația de încă 50 de milioane suplimentar. Mai exact, pentru că alții s-au jucat de-a lupta cu mafiile lor, plătim cu 50 de milioane de lei mai mult astăzi, la care se vor adăuga penalități care sunt pe rolul instanțelor”, a subliniat primarul Sectorului 1.

George Tuță a precizat că nu are altă alternativă decât să plătească eșalonat aceste datorii pentru a opri acumularea de costuri suplimentare și a vorbit despre o datorie istorică pe care Primăria Sectorului 1 o poate stinge până în 2029: „Am convocat Consiliul Local al Sectorului 1 pentru o nouă propunere de eșalonare a plăților restante pentru a achita datoria istorică. Din analiza financiară, bugetul nostru poate acoperi suma totală în trei ani. Facem acest efort pentru a nu mai acumula penalități suplimentare pentru fiecare zi de întârziere”.

În final, el a promis că „cei care au fost vinovați pentru acest dezastru financiar vor trebui să explice instanțelor de ce și-au bătut joc de banii oamenilor”.

George Tuță (PNL) este primarul sectorului 1 din noiembrie 2024, atunci când și-a preluat mandatul obținut în urma alegerilor din iunie 2024, unde a învins-o pe Clotilde Armand (USR) la o diferență de câteva sute de voturi.

