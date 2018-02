Într-o zi blestemată, mâna ucigașă sau secunda fatală le-a răpit tot ce aveau mai drag. Soțul, tatăl – polițist sau pompier, pilot, jandarm sau aviator -, nu s-a mai întors, ca de obicei, acasă din tura obișnuită de serviciu. Sau din misiune. Sub biciuirea dureroasă a singurătății, soțiile, fiii sau fiicele eroilor căzuți la datorie au ales același drum presărat cu riscuri. În amintirea lor, au îmbrăcat, la rându-le, uniforma militară. După pierderea soțului, luptător în trupele speciale, Florina Meteș, una dintre zecile de femei cărora le-au murit bărbații în misiune, a renunțat la catedră pentru a lucra la ”Interne”. ”În Poliție, am descoperit oameni care m-au învățat să zâmbesc, care au vărsat lacrimi alături de mine”.

În ceva mai mult de un deceniu, 36 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au murit la datorie. Fie au fost măcelăriți de indivizi transformați, din motive doar de ei știute, în asasini dezlănțuiți, fie au fost înghițiți de maluri de pământ care s-au prăvălit peste ei sau au fost arși de vii în timp ce încercau să salveze semeni de-ai lor din ghearele morții. Sau și-au găsit sfârșitul pe șosele, în accidente rutiere produse în timpul unor misiuni. Fiecare dintre cei 36 de polițiști, pompieri, jandarmi sau aviatori are trista sa poveste. Toți sunt acum eroii ”Internelor”. Dar și ai familiilor pe care le-au lăsat în urmă. Văduve copleșite de durere și copii care nu au apucat să se bucure prea mult de sfaturile unui tată, care nu au cum să dea vreodată uitării ziua în care au primit agonizanta veste a pierderii celui drag.

Aflate la răscrucea unei vieți care, dintr-o dată, s-a răzvrătit împotriva lor, multe dintre soțiile angajaților MAI căzuți la datorie au renunțat la viața civilă și, după moartea brutală a partenerilor de viață, au îmbrăcat, la rându-le, uniforma militară. Pe același drum au apucat-o și unii dintre fiii eroilor, tineri care, în amintirea părintelui răpus, s-au școlit în unități de învățământ ale ”Internelor”. Un ordin al ministrului de Interne permite angajarea rudelor de gradul întâi (soții, soți, fii fiice) în structurile MAI. Firește, văduva va primi, dacă dorește, un post conform pregătirii sale.

O misiune de escortare a unui infractor, aflată aproape de final, s-a terminat tragic pentru subinspectorul post-mortem Vasile Meteș, din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) – Maramureș. Mașina de serviciu în care se afla alături de mai mulți colegi a fost implicată într-un accident rutier la doar 30 de kilometri casă. Sfârșitul unei vieți, a celui căruia prietenii îi spuneau Vasi, a însemnat începutul carierei de militar a soției acestuia, Florina, rămasă văduvă la numai 28 de ani. La vremea aceea tânăra profesoară, mămică a unei fetițe de numai un an și șapte luni, s-a trezit singură dintr-o dată.

”Eram profesoară, aveam venituri extrem de mici așa că, împreună cu soția celuilalt polițist decedat în accident (n.r. Ramona Bud), ne-am luptat să fim primite în structurile MAI. Pe vremea aceea (n.r.2012) nu era nici o lege care să ajute văduvele și pe copiii celor căzuți în misiuni. Am reușit după vreun an și jumătate și, conform pregătirii mele (n.r. studii de filologie în română și engleză, plus un masterat), am obținut un post în comunicare. Ramona a fost încadrată la Serviciul Financiar, pentru că are studii de contabilitate. De atunci sunt purtător de cuvânt la IPJ Maramureș.

Dacă nu era necazul acesta uriaș, Poliția nu era o opțiune pentru mine. Însă situația financiară a impus-o…Când am intrat aici, în Poliție, am rămas surprinsă. Am crezut că o să întâlnesc oameni mai reci, mai rigizi. Așa se vedea din afară, chiar dacă Vasi al meu era o fire veselă acasă….Aveam să descopăr o a doua familie, oameni care mi-au sărit în ajutor, oameni care m-au învățat să zâmbesc din nou, oameni care au vărsat lacrimi cu mine…”, ne-a povestit subinspector Florina Meteș, fosta profesoară pe care destinul tragic al soțului ei a purtat-o spre cariera de polițist.