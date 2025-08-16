Conform news.ro, explozia s-a produs într-un apartament al unui bloc de pe strada Medgidia din Cernavodă.

La fața locului s-au deplasat echipaje de salvare ale ISU Constanța. Bărbatul rănit, în vârstă de 60 de ani, este chiar proprietarul apartamentului. La preluarea de către un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean, acesta era conștient și cooperant.

Douăzeci de oameni se aflau în bloc atunci când a avut loc explozia. Locatarii, printre care și cinci copii, s-au autoevacuat.

Motivul pentru care s-a produs deflagrația urmează să fie stabilit.

Amintim că o explozie urmată de incendiu s-a produs, miercuri, în localitatea Letea Veche, județul Bacău, la o locuință. Incidentul s-a soldat cu patru persoane rănite, între care și un copil.

