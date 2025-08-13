Incendiul generat de explozie s-a lichidat în totalitate

„Astăzi, în localitatea Letea Veche, județul Bacău, s-a produs o explozie la o locuință, soldată cu 4 victime: 2 victime cod roșu (adulți) cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, respectiv 2 victime cod galben (un adult și un minor în vârstă de 14 ani) cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafața corpului. 

La fața locului au intervenit de urgență 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj SMURD, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple, 3 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”. 

În acest context, incendiul generat de explozie s-a lichidat în totalitate.  

„Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. 

Menționăm că, în funcție de evoluția stării pacienților, suntem pregătiți să efectuăm transferuri către alte unități medicale. Departamentul pentru Situații de Urgență se află în permanentă legătură cu Ministerul Sănătății pentru coordonarea intervenției și a măsurilor necesare”, conform IGSU.

Pacientă minoră identificată cu arsuri de aproape 40% suprafaţă corporală

Ministerul Sănătăţii a anunţat că, în urma exploziei, evaluările au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafaţă corporală, care va fi transferată de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

„Au mai fost identificaţi trei adulţi cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafaţă corporală, care vor fi redirecţionaţi în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. În paralel, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Sănătăţii vor activa Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate”, a precizat Ministerul Sănătății.

De asemenea, o explozie puternică s-a produs într-un apartament din Bacău. Două persoane au suferit arsuri.

