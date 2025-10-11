Deflagrația s-a resimțit pe o distanță de 24 de kilometri

Explozia s-a produs în cursul dimineții de vineri la compania Accurate Energetic Systems, producător de explozibili militari și pentru demolări.

În urma acesteia, au rămas doar mormane de resturi carbonizate și vehicule distruse, împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. Deflagrația a fost resimțită până la 24 de kilometri distanță.

Șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a confirmat existența victimelor, dar nu a oferit încă un număr exact. „Îmi doresc întotdeauna ce e mai bine”, a spus el. „Este posibil să fie cineva rănit sau dispărut fără să știm încă? Da”.

Inițial, autoritățile au raportat 19 persoane dispărute, însă ulterior au precizat că una dintre acestea a fost găsită acasă, teafără.

Anchetatorii notifică familiile victimelor

Anchetatorii verifică cine se afla în clădire vineri dimineață și notifică familiile victimelor, potrivit unui comunicat comun emis de oficialii din comitatele Hickman și Humphreys.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familiile care încă așteaptă vești în această seară. Facem tot ce putem pentru a le oferi informații și sprijin”, se arată în declarație.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Potrivit unei surse citate de CNN, autoritățile încearcă încă să contacteze unele rude ale angajaților care s-ar fi aflat în incintă la momentul exploziei.

În cadrul anchetei, polițiștii folosesc datele turnurilor de telefonie mobilă pentru a compara poziția telefoanelor angajaților cu momentul deflagrației, în speranța identificării celor prezenți.

Șeriful Davis a descris scena ca fiind „cea mai devastatoare” din întreaga sa carieră: „E iadul pentru noi toți cei implicați”. El a spus că echipele vor continua lucrările de căutare și curățare și peste noapte.

„Lucrăm pentru oamenii noștri și vrem să avem grijă de familiile lor”, a adăugat el emoționat, recunoscând frustrarea și durerea comunității.

Nu a fost stabilită cauza exploziei

Cauza exploziei nu a fost încă stabilită, dar FBI oferă sprijin în anchetă. „Nu vom afla repede ce s-a întâmplat. Vom fi aici mai multe zile”, a afirmat Davis, menționând că echipele de intervenție se confruntă cu epuizare emoțională.

Tragedia a lovit o comunitate mică și unită: „Sunt trei familii implicate pe care le cunosc personal. În comitatele mici ca acesta, toți ne știm între noi, comunicăm și ne sprijinim reciproc”, a spus șeriful.

Explozia, produsă în jurul orei 7.45 dimineața, a declanșat și detonări secundare, dar locul a fost securizat până la prânz. Trei persoane cu răni minore au fost tratate la unitățile medicale TriStar din Dickson – două au fost externate, iar una se află încă sub observație.

Într-un comunicat de vineri seară, compania Accurate Energetic Systems a descris incidentul drept „un accident tragic”.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit 
Exclusiv
Știri România 07:00
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit 
Val de glume, după ce s-a descoperit că bancnotele false din Constanța erau recuzită. Poliția Română: „Mai bine să fim ironizați"
Știri România 10 oct.
Val de glume, după ce s-a descoperit că bancnotele false din Constanța erau recuzită. Poliția Română: „Mai bine să fim ironizați"
Ce studii are Bogdan Drăcea: „Ești cam nimic! Limbaj limitat". Cum a ajuns să facă stand-up comedy
Stiri Mondene 08:15
Ce studii are Bogdan Drăcea: „Ești cam nimic! Limbaj limitat". Cum a ajuns să facă stand-up comedy
Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă" „Am simțit că vreau să am mai mulți copii"
Exclusiv
Stiri Mondene 10 oct.
Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă" „Am simțit că vreau să am mai mulți copii"
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile"
Politică 10 oct.
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile"
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 10 oct.
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
