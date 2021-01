UPDATE 17:40: Primarul Madridului, José Luis Martínez Almeida, a făcut o „evaluare preliminară” în zona exploziei și a spus că explozia ar avea drept cauză o scurgere de gaz.

De asemenea, autoritățile spaniole au anunțat că mai mulți oameni au fost răniți în urma deflagrației, mai scrie El Pais.

UPDATE 17:15: Potrivit El Pais, cel puțin două persoane au murit în explozia care a provocat prăbușirea parțială a unei clădiri în Madrid.

Nouă echipaje de pompieri și 11 ale serviciului de ambulanță s-au deplasat la fața locului. Autoritățile evacuează oamenii din zonă.

În urma exploziei, blocul de locuințe a fost aproape complet distrus, conform imaginilor postate de spanioli pe Twitter.

Huge explosion reported in Madrid, Spain. Casualties feared. Cause of explosion unknown.

