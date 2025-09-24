Președintele Donald J. Trump a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă: „Sunt încântat să anunț că, la indicația mea, Forțele Aeriene ale Statelor Unite avansează cu primul avion de luptă de generația a șasea din lume. Nimic în lume nu se apropie măcar de el, și va fi cunoscut sub numele de F-47.”

Decizia strategică

Această decizie vine în urma unui proces riguros de selecție efectuat de Forțele Aeriene. Ea reafirmă platforma NGAD ca fiind cea mai capabilă și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru menținerea superiorității aeriene într-un mediu global tot mai complex și contestat.

În mai 2024, Forțele Aeriene au efectuat o pauză strategică în program pentru a se asigura că iau decizia corectă. În această perioadă, au continuat colaborarea cu industria pentru a accelera inovația și maturizarea tehnologiilor critice.

Caracteristici avansate

F-47 este proiectat să integreze tehnologii de ultimă generație în domeniul invizibilității, fuziunii senzorilor și capacităților de lovire la distanță lungă. Adaptabilitatea și designul său modular asigură integrarea fără probleme cu tehnologiile emergente.

Generalul David Allvin, Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, a declarat: „Cu acest F-47 ca bijuterie a coroanei în Familia de Sisteme Next Generation Air Dominance, credem că acesta oferă mai multă forță de distrugere. Oferă mai multă capabilitate și este construit pentru a se adapta împreună cu Aeronavele noastre de Luptă Colaborative.”

Dezvoltare accelerată

În ultimii cinci ani, în parteneriat cu Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării, avioane experimentale X au pus bazele pentru F-47. Aceste aeronave au acumulat sute de ore de zbor, avansând tehnologiile de invizibilitate, autonomie și rază de acțiune.

Prin utilizarea tehnicilor avansate de inginerie digitală și a unei arhitecturi deținute de guvern, F-47 beneficiază de un calendar de dezvoltare accelerat în comparație cu programele anterioare de avioane de luptă.

Trump vrea avioanele pe cer în timpul mandatului său

Contractul acordat finanțează faza de dezvoltare și producție, care include maturizarea, integrarea și testarea tuturor aspectelor F-47. Această fază va produce un număr mic de aeronave de test pentru evaluare.

Deciziile privind viitoarele baze și elementele suplimentare ale programului vor fi determinate în anii următori, pe măsură ce Forțele Aeriene avansează cu F-47 spre desfășurarea operațională.

Președintele Trump a adăugat: „Sperăm că aceste avioane magnifice vor fi construite și vor fi în aer în timpul administrației mele. Este gata de plecare. Au construit deja o mare parte din ceea ce trebuie construit în ceea ce privește producția, inclusiv hangarele.”

Cu F-47, Statele Unite își reafirmă angajamentul de a-și menține superioritatea aeriană și de a face față amenințărilor emergente în deceniile următoare.

Ce se dorește de la F-47

Libertatea a scris anterior că, deși F-22A rămâne foarte capabil, progresele tehnologice și nevoile de apărare în schimbare au determinat Forțele Aeriene să regândească ceea ce este necesar pentru superioritatea aeriană în anii 2030 și după.

Această resetare are ca scop integrarea noilor tehnologii care nu erau disponibile la începutul programului în anii 2010, asigurând că NGAD poate domina amenințările emergente din partea Rusiei și Chinei.

Ce trebuie să aibă un avion de luptă pentru a fi considerat de generația a șasea

Un avion de luptă de generația a șasea reprezintă cea mai avansată evoluție tehnologică în domeniul avioanelor militare de luptă, fiind proiectat cu caracteristici superioare față de avioanele de generațiile anterioare. Aceste avioane includ tehnologii stealth foarte dezvoltate pentru reducerea detectabilității radar, capacități multimodulare și integrate, echipamente de comunicații și senzori sofisticați, și sunt capabile să opereze atât cu echipaj uman, cât și autonom sau semi-autonom.

NGAD nu va fi doar un alt avion de luptă avansat; va fi o „familie de sisteme.” Aceasta include atât un avion de luptă cu echipaj, cât și un grup de drone autonome cunoscute sub numele de Collaborative Combat Aircraft (CCA), a scris anterior Popular Mechanics.

Prin ce ar trebui să se diferențieze F-47 de alte avioane de luptă avansate:

printr-o rază mai mare de acțiune, mai multe arme și senzori avansați.

va include capacități de stealth de bandă largă, cu toate aspectele acoperite, pentru a rămâne eficient în spații aeriene extrem de contestate. c

combinația dintre avioanele cu echipaj și CCA alimentate de AI va permite NGAD să angajeze simultan mai mulți adversari, cu o precizie mai mare, folosind atât capacitățile umane, cât și cele tehnologice pentru a menține dominația aeriană.

Avion de luptă de generația a șasea din China, J-36. Foto: X

China lucrează și ea la un avion de luptă care ar putea fi de generația a șasea

Două noi avioane de luptă de generația a șasea din China, J-36 și J-50, au fost recent fotografiate, oferind informații suplimentare despre capacitățile lor, potrivit experților în apărare. Conform SCMP, imaginile dezvăluie detalii despre potențialul de croazieră și abilitatea de a lucra cu drone de luptă.

J-36, observat prima dată pe 11 aprilie, este considerat un nou model stealth, este cel mai mare dintre cele două prototipuri de avioane tactice pe care China le dezvoltă pentru conflictele viitoare. Unii cred că ar putea fi un avion de vânătoare de generația a 6-a, conform Inside Over.

