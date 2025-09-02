O fabrică de autobuze electrice, construită la Baia Mare

ATP Trucks Automobile, producătorul român de vehicule comerciale din Baia Mare, a anunțat începerea lucrărilor pentru o nouă fabrică. Compania, controlată de omul de afaceri Mircea Cirț, marchează astfel un pas important în dezvoltarea sa, la șase ani de la debutul în domeniul asamblării de vehicule comerciale.

Noua fabrică ar urma să fie finalizată până anul viitor. Această extindere vine în contextul în care compania a reușit să atingă un nivel de producție locală de 70% din valoarea unui autobuz electric.

Planuri ambițioase de extindere

ATP Trucks Automobile a evoluat semnificativ de la simpla asamblare la dezvoltarea și construcția de autobuze electrice de diverse dimensiuni, pornind de la șasiu. Compania realizează acum „R&D și proiectare în casă, procesare inox și aluminiu, prelucrări prin termoformare”.

Oficialii companiei subliniază cu mândrie că produsele lor pot fi numite „Made in Maramureș – Made in România”.

Compania face și angajări, odată cu deschiderea noii fabrici din Baia Mare. Mai multe posturi de ingineri, sudori sau electricieni auto vor fi disponibile în oraș.

„Și pentru că planurile ambițioase au nevoie de oameni dedicați, căutăm colegi care să ni se alăture echipei:

Ingineri de proiectare, control calitate, omologare, Specialiști achiziții, Operatori de asamblare, Tehnicieni de mentenanță, Sudori, Lăcătuși mecanici, Electricieni auto”, au mai precizat reprezentanții companiei, într-o postare pe Facebook.

Detalii despre noua fabrică din Baia Mare

În ianuarie 2024, compania a solicitat acordul de mediu pentru construirea a două hale de producție în Baia Mare. Acestea vor avea suprafețe de aproximativ 14.000 mp și 17.000 mp și vor include și spații administrative.

În noile facilități, ATP Trucks Automobile intenționează să asambleze atât camioane, cât și autobuze. Mai mult, conform presei locale, Mircea Cirț are în vedere o nouă etapă de extindere în aproximativ doi ani.

Autobuze electrice românești, pe străzile din Deva

Primăria Deva a anunțat că Automecanica Mediaș va furniza zece autobuze electrice și 14 stații de încărcare pentru oraș. Contractul, în valoare de 21,7 milioane de lei fără TVA, face parte din strategia de îmbunătățire a transportului public local.

Achiziția contribuie la obiectivele de mobilitate urbană durabilă și accesibilitate a populației la transport. Licitația, începută în noiembrie 2024, a implicat companii precum Otokar, Karsan, Solaris și BMC, fiind contestată la CNSC și decisă de Curtea de Apel Alba Iulia. Automecanica Mediaș va livra:

10 autobuze electrice noi

10 stații de încărcare lentă

4 stații de încărcare rapidă

Această achiziție marchează un pas important pentru Deva în modernizarea transportului public și adoptarea soluțiilor ecologice. Conform sursei Turnul Sfatului, noile vehicule vor contribui semnificativ la îmbunătățirea calității serviciilor de transport oferite cetățenilor.

