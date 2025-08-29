Această achiziție „reprezintă o contribuție majoră în realizarea obiectivelor strategice a mobilității urbane durabile, prin creșterea gradului de accesibilitate al populației la transportul public local”. Primăria Deva subliniază că noile vehicule vor contribui la modernizarea flotei și creșterea calității serviciilor de transport.

Procesul de licitație, început în noiembrie 2024, a fost unul complex. Companii precum Otokar, Karsan, Solaris și BMC au participat la competiție. Procedura a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, iar decizia finală a fost luată de Curtea de Apel Alba Iulia.

Conform contractului, Automecanica Mediaș va furniza:

10 autobuze electrice noi

10 stații de încărcare lentă

4 stații de încărcare rapidă

În toamna anului 2023, Automecanica Mediaș a prezentat la Busworld Europe din Bruxelles prototipul unui autobuz electric. Acesta a fost promovat ca primul autobuz electric fabricat în România.

Andrei Scobioala, chairman-ul Automecanica Mediaș, declara atunci: „Autobuzul prezintă toate caracteristicile tehnice pe care producătorii de top din acest domeniul le-au lansat pe piață. Producerea lui în România va stimula dezvoltarea pe orizontală și a altor companii și vine în întâmpinarea conceptului european de transport verde cu un înalt grad de calitate și eficiența energetică și cu o atenție specială pentru design-ul urban de avangardă.”

Recomandări Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert

Automecanica Mediaș intenționează să dezvolte și un prototip de metrou în 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE