Totul a pornit de la o criză în timpul renovării casei

Ideea a apărut după ce familia a terminat un proiect costisitor de renovare a spălătoriei. Chiar când credeau că au scăpat de cheltuieli, au descoperit mucegai negru sub podea, în apropierea frigiderului. Reparațiile suplimentare au costat mii de dolari.

„N-am știut că urmează partea a doua a renovării noastre”, a povestit femeia. „Costurile au explodat și am fost nevoiți să fim foarte atenți la bani”.

De atunci, de fiecare dată când apar cheltuieli neașteptate, de la vizite medicale la facturi mari, familia aplică aceeași strategie: o perioadă de câteva zile sau o săptămână în care nu cumpără nimic în afara lucrurilor absolut necesare.

„Am cinci copii, așa că mereu apar costuri neașteptate. Ca să rămânem în buget, avem săptămâni în care nu cheltuim deloc bani”, a povestit mama familiei pentru publicația Business Insider.

Cum funcționează „săptămânile fără cheltuieli”

Cei șapte membri ai familiei se pregătesc pentru aceste perioade stabilind clar un obiectiv: să reziste fără cumpărături până la o anumită dată, de obicei sfârșitul ciclului de plată al cardului de credit.

„Uneori îi spunem «să ținem linia», adică să nu trecem peste limita de cheltuieli”, a explicat mama.

Alimentele de bază se cumpără, dar nimic în plus. Nu se mai comandă mâncare, nu se mai cumpără haine sau obiecte neesențiale, iar micile plăceri zilnice sunt amânate.

Adio, cafele scumpe și cumpărături online

„Prima mea tăietură în buget e încetarea opririlor la cafeneaua preferată. Nu e un lanț mare, așa că are prețuri mai ridicate, dar e slăbiciunea mea. În acele săptămâni, spun pas”, a mărturisit femeia.

Amazon este un alt „dușman” al economisirii: „Intru pe aplicație și ajung ușor la 75 de dolari. În săptămânile fără cheltuieli evit complet comenzile și adaug doar strictul necesar în lista de cumpărături de la supermarket”.

Folosesc ce au deja și devin mai creativi

Un alt avantaj al acestui sistem este că familia reușește să folosească resursele deja existente.

„Am descoperit trei verze în frigider, doar pentru că le comandasem automat fără să verific dacă mai avem. Acum verificăm totul înainte de a cumpăra ceva nou”, a spus mama.

În cursul acestor săptămâni, familia se bazează pe ce are în cămară: paste uitate, conserve, gustări mai vechi: „Am făcut smoothie-uri din fructe care erau pe cale să se strice, iar cadourile le-am împachetat în pungi de Crăciun rămase din anii trecuți. Și a fost chiar amuzant”.

Copiii au început să se implice și ei.

„S-au gândit la activități gratuite, cum ar fi să alerge pe dealul mare de lângă parc și să privească apusul. Totul a fost gratuit, dar ne-a apropiat mai mult”, a povestit mama.

„Săptămânile fără cheltuieli” nu înseamnă lipsuri

Femeia spune că strategia nu presupune privațiuni, ci doar amânarea cumpărăturilor neesențiale. „Dacă cineva are nevoie de pantofi noi de urgență, îi luăm. Dar, de multe ori, amânăm decizia pentru săptămâna următoare și descoperim că putem aștepta puțin. Asta îi învață pe copii răbdarea și disciplina financiară”.

Pentru această familie, „săptămânile fără cheltuieli” nu sunt doar o metodă de a economisi, ci și un mod de a petrece timp împreună și de a deveni mai conștienți de ceea ce contează cu adevărat.

„Nu e mereu ușor, dar la final ieșim mai uniți și mai liniștiți financiar. Aceste perioade ne arată ce e cu adevărat important: conexiunea și intenția, nu lucrurile pe care le cumpărăm”, a spus femeia.

