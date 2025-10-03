Importanța fluxului cronologic

Decizia instanței subliniază că anumite elemente de design ale platformelor nu respectă Regulamentul european privind serviciile digitale (DSA). Meta are acum la dispoziție două săptămâni pentru a implementa o metodă „directă și simplă” prin care utilizatorii să poată renunța la recomandările personalizate.

Judecătorii au accentuat necesitatea păstrării preferințelor utilizatorilor pentru un flux cronologic sau nepersonalizat. Practica actuală a Meta, de a reveni automat la un flux bazat pe profilare la redeschiderea aplicației, a fost considerată un „model de design înșelător” și o încălcare a dreptului la libertatea de informare.

„Oamenii din Olanda nu sunt suficient de capabili să facă alegeri libere și autonome cu privire la utilizarea sistemelor de recomandare bazate pe profilare”, se menționează în hotărâre.

Instanța a subliniat relevanța acestei probleme în contextul alegerilor generale din 29 octombrie. Meta a anunțat că va face apel, susținând că a implementat deja modificări semnificative pentru a respecta obligațiile DSA.

„Am introdus deja modificări semnificative pentru a respecta obligațiile noastre din cadrul DSA și am notificat utilizatorii din Olanda despre cum pot folosi instrumentele noastre pentru a accesa platformele fără personalizare”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Meta argumentează că această chestiune ține de competența Comisiei Europene și a autorităților de reglementare la nivel european, nu de instanțele naționale.

Grupul olandez pentru drepturi digitale Bits of Freedom, inițiatorul procesului, a salutat hotărârea. Maartje Knaap, reprezentanta organizației, a declarat: „Este inacceptabil ca câțiva miliardari americani din tehnologie să decidă cum vedem lumea”.

