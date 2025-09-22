O călătorie de 3.800 km pentru o cutie de bomboane

„Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că merg într-o excursie de o zi să cumpăr dulciuri”, a declarat Kate pentru Jam Press, potrivit New York Post.

Femeia a plecat din Londra după muncă, pe 15 septembrie, în jurul orei 22:00, aterizând la Cluj la 3:15 dimineața.

A petrecut întreaga zi în orașul natal, unde s-a aprovizionat cu ciocolata preferată, a făcut cumpărături și chiar a luat un magnet de frigider.

Apoi, pe 16 septembrie, Kate a luat cu un zborul de la ora 22:00, ajungând înapoi la Londra la ora 23:00 și în pat până la ora 1:30.

„Sunt fericită și mulțumită? Absolut. O voi face din nou? Da, la naiba”, a spus Kate, care a plătit în total 150 de dolari pentru zbor și cumpărături.

Kate Takacs în Praga – Foto: Instagram

Prietenii au crezut-o „nebună”

Deși unele dulciuri cumpărate se găsesc și în magazinele românești din Londra, Kate Takacs a mărturisit că experiența a fost unică.

„Toată lumea a crezut că sunt nebună, deoarece unele dintre articolele pe care le-am cumpărat pot fi găsite în Londra, în magazinele din România”, a spus ea.

Totuși, motivul principal a fost clar: „Singurul motiv a fost ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (nu o găsești în Marea Britanie) și, dacă nu ai încercat-o încă, te rog să o faci și să-mi mulțumești mai târziu.”

Kate a zburat din Londra la Cluj pentru a-și cumpăra ciocolată – Foto: Profimedia

O pasiune pentru excursii extreme de o zi

Nu este prima dată când Kate recurge la astfel de escapade. Ea a realizat deja 17 excursii de o zi în alte țări și plănuiește multe altele.

„Îmi place să explorez locuri noi și este o oportunitate excelentă de a vedea o țară nouă cu un buget foarte mic. Pentru mine, este vorba despre fiorul, adrenalina și satisfacția pe care le simt odată ce primesc magnetul de frigider”, a adăugat Kate.

Chiar dacă uneori întâmpină întârzieri de zbor, experiențele ei culinare sunt, spune ea, neprețuite.

„Cred că mai mulți oameni ar trebui să facă excursii extreme de o zi. E distractiv”, a concluzionat Kate.