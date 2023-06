Într-un interviu pentru Antena Stars, Daniela Gyorfi a povestit prin ce a trecut fiica ei la fosta școală. Maria a fost victima bullyingului și a ajuns la spital, după ce a fost împinsă de colegi și și-a spart capul. Fata vedetei a fost expusă de mică la televizor, mai ales că avea și o rubrică în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Espisodul a avut loc în urmă cu mai mult timp, însă Daniela Gyorfi a vorbit abia acum despre el. Maria a fost mutată la o școală din Corbeanca, unde nu mai are probleme cu colegii. Cântăreața susține că fiica ei a fost bătută în repetate rânduri de colegi și că a fost chiar și ea jignită de către elevi.

„A fost expusă la TV și avea rubrică la TV. O cunoaște lumea, dar până acum a gestionat bine. (…) A zis că vrea să aibă și ea prietene la școală, pentru că elevii de acolo sunt împreună de la grădiniță și ea este nou-venită. (…) Când era la cealaltă școală, a avut două colege care i-au creat mari probleme. Au bătut-o, pe mine mă făceau în toate felurile. Până nu am venit la școală ca o leoaică, nu s-a potolit treaba.

„Copiii râdeau, în condițiile în care două tricouri albe s-au umplut de sânge”

Patru ani erau pe ea grămadă și nu a mai suportat. Părinții trebuie să înțeleagă că violența nu e normală. În clasa a IV-a la început, la ora de sport s-au jucat și a căzut, împinsă, și și-a spart capul. A fost luată și dusă la spital. Copiii râdeau, în condițiile în care două tricouri albe s-au umplut de sânge. (…) I-am spus Mariei că tot ce i se pare în neregulă că se întâmplă să îmi spună”, a declarat Daniela Gyorfi, la Antena Stars.

Cum se descurcă la școală fiica Danielei Györfi

Maria nu are de gând să calce pe urmele mamei sale, cu care are o relație foarte bună. Daniela Gyöfi e foarte mândră de ea, mai ales pentru performanțele ei de la școală. Despre fiica ei, care merge la o școală din Corbeanca, spune că are note foarte bune și că e isteață.

„Merge și la olimpiadă, la istorie. Are numai 10, rar ia o notă mai mică. I-am și insuflat chestia că dacă de acum pierde șirul lecțiilor și nu înțelege și nu spune, îi va fi foarte greu”, a explicat Daniela Györfi, care a și dezvăluit că Maria învață acum singură coreeana și japoneza și că se gândește să devină translator.

Tocmai de aceea, cântăreața crede că fiica ei ar trebui să meargă pe viitor la un liceu particular, unde să se perfecționeze. „Îi plac coreeana și japoneza, le învață singură, acum zice că vrea să fie translator. Aș da-o la un liceu particular, de limbi străine. Nu o ajut la lecții, ea și le face”, a mai adăugat ea.

