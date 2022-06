Luni, filmul de animație a fost interzis de Emiratele Arabe Unite „din cauza încălcării standardelor media ale țării”.

Lightyear era programat să fie lansat joi, 16 iunie.

Emiratele Arabe Unite, ca și alte națiuni din Orientul Mijlociu, incriminează relațiile între persoane de același sex.

Printre țările în care lansarea Disney nu va mai avea loc se numără Arabia Saudită, Liban, Kuweit, Egipt, Indonezia și Malaezia. De asemenea, este puțin probabil ca filmul să fie lansat și în China, potrivit South China Morning Post.

Un producător al animației Lightyear a declarat că a presupus că filmul nu se va lansa în China, după ce Disney a refuzat să facă modificări la anumite scene, la cererea autorităților de la Beijing.

Filmul, în care Chris Evans dă glas personajului Buzz Lightyear din filmele Toy Story, include un scurt sărut între Hawthorne, personajul interpretat de actrița Uzo Aduba și femeia cu care are o relație.

La premiera de luni a filmului, care a avut loc la Londra, Evans a spus că aceste obiecții la săruturi dintre persiane de același sex sunt „frustrante”.

„Este grozav că facem parte din ceva care face pași înainte în ceea ce privește capacitatea de incluziune socială”. Acesta a subliniat însă că este „frustrant” că există încă țări care au rămas în urmă cu mentalitatea.

Între timp, producătorul Galyn Susman a spus că Disney nu va tăia nimic din film.

Pixar a reintrodus scena sărutului din film în urmă cu o săptămână, potrivit unor surse ale revistei Variety, după o scrisoare deschisă a angajaților companiei. Scena fusese inițial scoasă din producție.

La începutul acestui an, lansarea Disney/Marvel „Doctor Strange in the Muliverse of Madness” a fost refuzată în Arabia Saudită și în alte țări din cauza conținutului LGBT+.

