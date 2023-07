Florentin Pandele a afirmat zilele trecute că nu avea cunoștință despre existența „azilelor groazei” și că în atribuțiile Direcției de Asistență Socială nu era și verificarea acestor centre.

Publicația Defapt.ro a relatat însă că în luna septembrie a anului trecut, Judectoria Buftea a redactat o hotărâre în care scrie că „la dosar, a fost depus raportul de anchetă socială efectuat de Direcția de Asistență Socială Voluntari”. Verificările au avut loc, potrivit aceluiași document, la „căminul de bătrâni Casa Bunicii Anastasia” din Voluntari. Este vorba despre unul dintre cele trei centre unde DIICOT a făcut percheziții săptămâna trecută.

„Nu este semnătura mea. Uitați-vă sus, între N și D este semnat cu bară. Semnătura mea nu arată așa, este semnat cu bară. Am aflat acum aproximativ două ore. Un post TV a prezentat ce prezentați acum și, imediat cum am văzut la postul de televiziune în care se spunea că Pandele știa de lucrul acesta, am sunat-o pe secretara generală a orașului, pe directoarea de la Asistență Socială și pe comandantul poliției locale. Am dat dispoziție să-mi prezinte în regim de urgență, să-mi prezinte înscrisuri vizavi de ceea ce a apărut la televizor. Eu repet încă o dată. Nu am fost informat”, a declarat Florentin Pandele.

Edilul din Voluntari a mai afirmat că nu a știut că vecinii au dat în judecată primăria după ce au făcut mai multe sesizări inclusiv legate de posibila lipsă de îngrijire, posibile violențe care au loc într-un centru de îngrijire, sesizări la care nu au primit răspuns, după cum arată documentele publicate de Centrul de Investigații Media.

„Au dat în judecată primăria. Există hotărâre ca să se pună la dispoziție documente și, în momentul în care am întrebat pe colegii mei de ce nu am fost informat, mi s-a spus următorul lucru, acum vine bomba: domnule primar, nu puteam să vă informăm. Și am spus: cum adică nu puteați să mă informați? Sunt primarul orașului. Am fost informați în scris de instituții abilitate ale statului ca să nu divulgăm acest lucru. I-am întrebat de trei ori, la telefon, cum adică. Ni s-a spus, domnule primar, am fost informați în scris, că este secret și să nu vă informăm”, a declarat Pandele.

„De aici trag următoarea concluzie: respectiva anchetă era mai de mult și, probabil, fiind unul dintre subiecții dosarului, atât eu, cât și alte persoane, s-a dorit ca primarul orașului Voluntari să nu aibă cunoștință de această anchetă, de acest lucru. Acesta este motivul pentru care în dreptul primarului este semnat cu bară și a semnat altcineva”, a adăugat primarul.

Direcția de Asistență Socială Voluntari a făcut verificări la Casa Bunicii Anastasia într-un caz legat de tutela unui vârstnic, existând situații în care unora dintre persoanele cu afecțiuni psihice din centru li se prelua tutela de către administratorii azilului, iar apoi li se luau bunurile, notează Buletin de București.

Vârstnicii internați în trei azile din Ilfov au fost găsiți în urma descinderilor de săptămâna trecută în condiții inumane: bătuți, fără medicamente și obligați să muncească fără să primească hrană.

Abuzurile au fost dezvăluite în urmă cu cinci luni de o investigație jurnalistică realizată de Buletin de București și Centrul de Investigații Media. Investigația a fost publicată inclusiv în Libertatea.

În urma scandalului, preşedintele și vicepreședintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi și directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) au fost demiși din funcții, iar șeful DSP Ilfov, Teodor Gabriel Negulescu, a demisionat.

