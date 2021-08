Florin Cîțu a recunoscut că a fost închis în SUA, după ce a fost prins băut la volan acum 20 de ani. „A fost o greșeală. Am plătit foarte scump”

„Da, acum 20 de ani, a fost vorba de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani”, a spus premierul Florin Cîțu.

Șeful Executivului s-a declarat surprins că informația a apărut abia acum în presă, în contextul în care se duelează cu Ludovic Orban pentru șefia PNL la alegerile care vor avea loc pe 25 septembrie.

„Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum, în competiția internă din PNL”, a adăugat premierul.

„Eu am condus. A fost o greșeală. Am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând și mașina atunci și să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile. Nu este un eveniment cu care să te mândrești, dar asta a fost”, a mai spus Cîțu.

A stat și două zile închis

Incidentul s-a petrecut pe 12 martie 2000 potrivit unui document prezentat de site-ul Flux24.ro și a fost încadrat ca fiind „contravenție gravă” de autorități.

sursa: Flux24.ro

Potrivit aceluiași document Cîţu a fost încarcerat două zile în SUA, pentru condus sub influenţa alcoolului sau drogurilor, întrucât legislaţia americană nu face diferenţă între ele. Conform documentului Curţii de Justiţie din Iowa, Florin Vasile Cîţu a primit şi o amendă de 1.000 de dolari americani.

A plecat de la briefingul de presă

Întrebat miercuri dacă l-a informat despre acest incident pe președintele Klaus Iohannis sau pe liderul PNL Ludovic Orban, înainte să fie propus ministru al finanțelor, Florin Cîțu a spus că „este o contravenție. Să știți că am mai plătit și în România amenzi de circulație”. Apoi a ieșit din briefingul de presă.

Citeşte şi:

SURSE: Percheziții DIICOT la clanul Geamănu și la Eugen Preda, liderul „clanului luptătorilor”

INS: Salariul mediu net a crescut în iunie cu 49 de lei. Ce alimente s-au scumpit

Cîţu, întrebat dacă știe cât costă o franzelă, după ce a spus că veniturile românilor au crescut: „Încerc să nu mănânc pâine”

PARTENERI - GSP.RO „Bă, te omor!” » Povestea conflictului neștiut dintre Șumudică și o legendă a fotbalului românesc

Playtech.ro Alexandra Dinu, gest JENANT în București. Nu a avut nicio rușine, este incredibil...

Observatornews.ro El este Vlad, bucureşteanul care a terorizat turiştii din Mamaia. Poliţia face apel ca oamenii să depună plângeri

HOROSCOP Horoscop 11 august 2021. Balanțele trebuie să dea dovadă de echilibru în tot ce fac și în cele mai mici lucruri

Știrileprotv.ro Șofer amendat în Mamaia din cauza numărului obscen de la mașină. Polițiștii i-au reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare. VIDEO

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"