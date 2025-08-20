Poliția a răspuns prompt la apelul de urgență 112. Mai multe echipaje de ordine publică s-au deplasat la fața locului, confirmând incidentul. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident.

Autoritățile au acționat rapid pentru identificarea și capturarea suspectului. Potrivit DGPMB, autorul atacului a fost depistat la scurt timp după incident. Acesta ar fi folosit o armă letală, mai precis un pistol.

În prezent, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Poliția Capitalei, desfășoară o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele acestui eveniment. Audierile au loc la Serviciul Omoruri.

-știre în curs de actualizare

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE