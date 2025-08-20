Poliția a răspuns prompt la apelul de urgență 112. Mai multe echipaje de ordine publică s-au deplasat la fața locului, confirmând incidentul. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident.
Autoritățile au acționat rapid pentru identificarea și capturarea suspectului. Potrivit DGPMB, autorul atacului a fost depistat la scurt timp după incident. Acesta ar fi folosit o armă letală, mai precis un pistol.
În prezent, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Poliția Capitalei, desfășoară o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele acestui eveniment. Audierile au loc la Serviciul Omoruri.
-știre în curs de actualizare
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.