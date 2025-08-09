Care a fost contribuția medie

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se arată în raport.

În luna mai, valoarea contribuţiilor virate a fost de 76 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 lei.

Totodată, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,04 miliarde de lei, respectiv 64,7%.

Acţiunile s-au plasat pe locul II, cu 1,6 miliarde de lei (25,6%), iar fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 217,17 milioane de lei, respectiv 3,5% din totalul activelor.

La aceeași dată, potrivit ASF, fondurile de pensii facultative aveau 912.931 de participanţi în luna iunie 2025.

Următoarele fonduri de pensii sunt active pe Pilonul III: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

Aproape nouă milioane de români care au pensii private sunt obligați să achite, începând cu 1 august 2025, contribuție la sănătate de 10% pentru pentru încasările care depășesc 3.000 de lei. Specialiștii spun că este dublă taxare, relatează televiziunea Digi 24.

Ce este pilonul III de pensie

Termenul de pilonul III de pensie se referă la acea componentă a sistemului de pensii private din România, care este denumit în mod oficial sistemul de pensii facultative, potrivit ASF.

Pilonul III de pensie reprezintă schema de pensii adițională celei obligatorii, care este formată din pilonul I, administrat de stat, și pilonul II, administrat privat.

Această pensie este o sumă plătită suplimentar și distinct de cea publică și obligatorie (pilonul I și pilonul II). Pensia privată de pilon III este o metodă prin care orice cetățean român își poate asigura un venit suplimentar pentru când va ieși la pensie, contribuind lunar la un fond de pensie facultativă.

Persoana beneficiară poate fi participantul sau moștenitorii acestuia. Acest lucru este posibil deoarece contribuțiile participantului sunt administrate într-un cont individual, personal, asupra căruia participantul are un drept de proprietate.





