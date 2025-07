Forza ZU 2025, organizat de Radio ZU, s-a desfășurat pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia”. Organizatorii au oprit temporar concertul pentru siguranța publicului și a echipei tehnice.

Echipele de intervenție au acționat rapid pentru a evalua situația și a remedia avariile produse la echipamentele scenotehnice. Publicul a fost pus în siguranță în cel mai scurt timp posibil.

După o mobilizare impresionantă, echipa Forza ZU a reușit să refacă logistica necesară. Concertul a fost reluat în condiții de siguranță, cu sprijinul autorităților locale și al echipelor de intervenție.

Mihai Morar, prezentator Radio ZU, a declarat pe scenă: „Am făcut tot și am repornit Forza ZU după potop. Am dat restart. Ne-a potopit potopul, dar am renăscut prin iubire. Forza ZU este mare!”

Departamentul pentru Situații de Urgență Timiș a raportat 11 victime în rândul participanților:

5 persoane transportate la spital cu răni ușoare

5 persoane cu atacuri de panică

1 persoană cu luxație care a refuzat transportul la spital

Toate victimele sunt în stare stabilă.

Organizatorii au transmis un mesaj de solidaritate: „Suntem alături de toți cei afectați și le dorim însănătoșire grabnică. Mulțumim publicului pentru înțelegere și solidaritate! Forza ZU continuă — și rămâne o celebrare a muzicii, vieții și comunității, chiar și după furtună.”

