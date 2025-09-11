Comisia parlamentară franceză trage un semnal de alarmă

Comisia parlamentară franceză pentru efectele psihologice ale rețelelor sociale asupra minorilor a adoptat, joi, 11 septembrie, un raport dur privind TikTok. 

Deputații subliniază că aplicația „expune în mod conștient” copiii și adolescenții la conținut periculos.

„La finalul acestei comisii de anchetă, verdictul este clar: această platformă îi expune în mod conștient pe copiii noștri, pe tinerii noștri, la conținut toxic, periculos și care creează dependență”, a declarat Arthur Delaporte (PS), președintele comisiei, potrivit BFMTV.

Comisia a analizat timp de jumătate de an efectele algoritmilor aplicației asupra copiilor și adolescenților, înainte de a recomanda interzicerea TikTok.

Algoritmul TikTok, principala țintă a criticilor

Raportul se concentrează în special pe algoritmul de recomandare al TikTok, despre care deputații afirmă că „exploatează vulnerabilitățile psihologice ale persoanelor sub 18 ani, cum ar fi dependența, stilul de viață sedentar sau lipsa somnului”.

Potrivit raportorilor, platforma consolidează „dinamicile sociale dăunătoare”, precum comparația socială, și amplifică vulnerabilitățile psihologice existente. 

Ce s-a discutat la conferința unde trebuia să ajungă moldoveanul Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj. Momentul în care un invitat a abordat subiectul „cetățeanului arestat”
Recomandări
Ce s-a discutat la conferința unde trebuia să ajungă moldoveanul Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj. Momentul în care un invitat a abordat subiectul „cetățeanului arestat”

Deputații subliniază că există o „corelație clară” între „deteriorarea sănătății mintale” a tinerilor și „utilizarea intensivă a rețelelor de socializare”, efectul fiind mai pronunțat la fete.

„Concluziile sunt chiar mai proaste decât se așteptau”, se plânge deputatul de Calvados.

„Platforma promovează, prin mecanismele de viralizare a conținutului problematic, diseminarea unor ideologii politice negative care contravin drepturilor omului”.

Influencerii și responsabilitatea platformei

Raportul critică și influencerii, subliniind „cinismul și periculozitatea” unora dintre aceștia.

Deputații au observat, în urma audierilor, o atitudine de evitare din partea reprezentanților TikTok. Arthur Delaporte a remarcat:

„Zeci de întrebări au rămas fără răspuns sub pretexte false, iar când am primit răspunsuri, acestea au rămas fragmentare, atunci când nu erau aberante sau simple copieri din rapoartele de transparență”.

Propuneri de reglementare stricte pentru adolescenți

Raportul nu recomandă interzicerea completă a TikTok, dar propune măsuri stricte pentru protecția minorilor:

  • Interzicerea accesului la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani
  • Introducerea unei „restricții digitale” pentru utilizatorii între 15 și 18 ani, între orele 22.00 și 8.00
  • Implementarea sistemului „mobil în pauză” în școli
  • Diversificarea conținutului recomandat și consolidarea controlului utilizatorilor asupra algoritmilor

Deputata Laure Miller (EPR), raportoare a comisiei, explică: „O astfel de interdicţie ar permite să se transmită un semnal atât copiilor, cât şi părinţilor că, înainte de vârsta de 15 ani, reţelele sociale nu sunt inofensive”.

Majoritatea propunerilor se lovesc de obstacole juridice, deoarece guvernul francez nu poate implementa restricții fără acordul Comisiei Europene. 

Raportul recomandă „menținerea presiunii” asupra UE, singurul factor de decizie real. 

Ursula von der Leyen a sugerat recent că Europa ar putea interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, similar cu măsura din Australia.

De asemenea, parlamentarii propun reconsiderarea statutului juridic al platformelor, trecând de la „furnizor de găzduire” la „editor”, pentru a crește responsabilitatea acestora.

Reacția părinților

Raportul subliniază cazuri tragice, cum este cel al Pénélopei, o tânără de 18 ani care s-a sinucis, iar familia acuză TikTok că a expus-o la videoclipuri cu în care era prezentată autovătămarea fizică intenționată prin tăierea sau zgârierea pielii, de obicei ca metodă de gestionare a emoțiilor negative, a stresului sau a suferinței psihologice. 

Sondaj Inscop: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17,9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Recomandări
Sondaj Inscop: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17,9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere

„Nu TikTok a ucis-o pe fiica noastră, pentru că, oricum, ea nu se simţea bine. Dar reţeaua a împins-o către o stare de nefericire”, a spus Géraldine, mama fetei, conform AFP.

TikTok susține că siguranța tinerilor este „prioritatea sa absolută”, însă raportul consideră măsurile companiei „deficitare”, cu reguli „foarte ușor de ocolit”.

Următorii pași

Raportul recomandă interzicerea accesului persoanelor sub 18 ani dacă, în termen de trei ani, rețelele sociale nu respectă în mod satisfăcător obligațiile legale, în special regulamentul european privind serviciile digitale (DSA).

Mai multe țări din UE, inclusiv Franța, Spania și Grecia, cer Bruxelles-ului reglementări mai stricte privind utilizarea platformelor online de către copii, în contextul adicției, hărțuirii online și proliferării discursurilor de ură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Motivul pentru care Alina Pușcău este votată mereu la „Asia Express” de ceilalți concurenți: „Toată lumea credea că eu sunt...”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
"Ar fi mai bun ca fotomodel. E foarte atent cu părul, mereu și-l așază". Marcel Răducanu îi face praf pe jucătorii naționalei
GSP.RO
"Ar fi mai bun ca fotomodel. E foarte atent cu părul, mereu și-l așază". Marcel Răducanu îi face praf pe jucătorii naționalei
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
GSP.RO
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Ce s-a discutat la conferința unde trebuia să ajungă moldoveanul Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj. Momentul în care un invitat a abordat subiectul „cetățeanului arestat”
Analiză
Știri România 13:00
Ce s-a discutat la conferința unde trebuia să ajungă moldoveanul Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj. Momentul în care un invitat a abordat subiectul „cetățeanului arestat”
Un șofer român a zăcut 14 ore în albia unui pârâu, unde a fost găsit mort, după un accident, în Austria
Știri România 12:56
Un șofer român a zăcut 14 ore în albia unui pârâu, unde a fost găsit mort, după un accident, în Austria
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
Fanatik.ro
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Imagini cu Ana Baniciu și fiul ei din vacanța în Grecia. Ce mult a crescut Aris. „Iubirea vieții mele”
Stiri Mondene 14:02
Imagini cu Ana Baniciu și fiul ei din vacanța în Grecia. Ce mult a crescut Aris. „Iubirea vieții mele”
Motivul pentru care Alina Pușcău este votată mereu la „Asia Express” de ceilalți concurenți: „Toată lumea credea că eu sunt...”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Motivul pentru care Alina Pușcău este votată mereu la „Asia Express” de ceilalți concurenți: „Toată lumea credea că eu sunt…”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Mediafax.ro
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
În ce zi și la ce oră intră pensiile românilor pe card, în septembrie 2025
KanalD.ro
În ce zi și la ce oră intră pensiile românilor pe card, în septembrie 2025

Politic

Călin Georgescu, la Tribunalul București să ceară ridicarea controlului judiciar. A vorbit despre Charlie Kirk, asasinat în SUA: „Tineretul nu mai dorește să tacă prin frică”
Politică 14:06
Călin Georgescu, la Tribunalul București să ceară ridicarea controlului judiciar. A vorbit despre Charlie Kirk, asasinat în SUA: „Tineretul nu mai dorește să tacă prin frică”
Reforma pensiilor speciale s-a oprit la magistrați. Pachetul 3 de măsuri nu conține nimic despre alte categorii, spune Florin Manole
Politică 12:19
Reforma pensiilor speciale s-a oprit la magistrați. Pachetul 3 de măsuri nu conține nimic despre alte categorii, spune Florin Manole
Parteneri
Un singur glonț l-a ucis pe Charlie Kirk – ce știm despre asasinatul din Utah
Spotmedia.ro
Un singur glonț l-a ucis pe Charlie Kirk – ce știm despre asasinatul din Utah
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”