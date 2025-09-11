Comisia parlamentară franceză trage un semnal de alarmă

Comisia parlamentară franceză pentru efectele psihologice ale rețelelor sociale asupra minorilor a adoptat, joi, 11 septembrie, un raport dur privind TikTok.

Deputații subliniază că aplicația „expune în mod conștient” copiii și adolescenții la conținut periculos.

„La finalul acestei comisii de anchetă, verdictul este clar: această platformă îi expune în mod conștient pe copiii noștri, pe tinerii noștri, la conținut toxic, periculos și care creează dependență”, a declarat Arthur Delaporte (PS), președintele comisiei, potrivit BFMTV.

Comisia a analizat timp de jumătate de an efectele algoritmilor aplicației asupra copiilor și adolescenților, înainte de a recomanda interzicerea TikTok.

Algoritmul TikTok, principala țintă a criticilor

Raportul se concentrează în special pe algoritmul de recomandare al TikTok, despre care deputații afirmă că „exploatează vulnerabilitățile psihologice ale persoanelor sub 18 ani, cum ar fi dependența, stilul de viață sedentar sau lipsa somnului”.

Potrivit raportorilor, platforma consolidează „dinamicile sociale dăunătoare”, precum comparația socială, și amplifică vulnerabilitățile psihologice existente.

Recomandări Ce s-a discutat la conferința unde trebuia să ajungă moldoveanul Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj. Momentul în care un invitat a abordat subiectul „cetățeanului arestat”

Deputații subliniază că există o „corelație clară” între „deteriorarea sănătății mintale” a tinerilor și „utilizarea intensivă a rețelelor de socializare”, efectul fiind mai pronunțat la fete.

„Concluziile sunt chiar mai proaste decât se așteptau”, se plânge deputatul de Calvados.

„Platforma promovează, prin mecanismele de viralizare a conținutului problematic, diseminarea unor ideologii politice negative care contravin drepturilor omului”.

Influencerii și responsabilitatea platformei

Raportul critică și influencerii, subliniind „cinismul și periculozitatea” unora dintre aceștia.

Deputații au observat, în urma audierilor, o atitudine de evitare din partea reprezentanților TikTok. Arthur Delaporte a remarcat:

„Zeci de întrebări au rămas fără răspuns sub pretexte false, iar când am primit răspunsuri, acestea au rămas fragmentare, atunci când nu erau aberante sau simple copieri din rapoartele de transparență”.

Propuneri de reglementare stricte pentru adolescenți

Raportul nu recomandă interzicerea completă a TikTok, dar propune măsuri stricte pentru protecția minorilor:

Interzicerea accesului la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani

Introducerea unei „restricții digitale” pentru utilizatorii între 15 și 18 ani, între orele 22.00 și 8.00

Implementarea sistemului „mobil în pauză” în școli

Diversificarea conținutului recomandat și consolidarea controlului utilizatorilor asupra algoritmilor

Deputata Laure Miller (EPR), raportoare a comisiei, explică: „O astfel de interdicţie ar permite să se transmită un semnal atât copiilor, cât şi părinţilor că, înainte de vârsta de 15 ani, reţelele sociale nu sunt inofensive”.

Context legal și european

Majoritatea propunerilor se lovesc de obstacole juridice, deoarece guvernul francez nu poate implementa restricții fără acordul Comisiei Europene.

Raportul recomandă „menținerea presiunii” asupra UE, singurul factor de decizie real.

Ursula von der Leyen a sugerat recent că Europa ar putea interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, similar cu măsura din Australia.

De asemenea, parlamentarii propun reconsiderarea statutului juridic al platformelor, trecând de la „furnizor de găzduire” la „editor”, pentru a crește responsabilitatea acestora.

Reacția părinților

Raportul subliniază cazuri tragice, cum este cel al Pénélopei, o tânără de 18 ani care s-a sinucis, iar familia acuză TikTok că a expus-o la videoclipuri cu în care era prezentată autovătămarea fizică intenționată prin tăierea sau zgârierea pielii, de obicei ca metodă de gestionare a emoțiilor negative, a stresului sau a suferinței psihologice.

Recomandări Sondaj Inscop: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17,9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere

„Nu TikTok a ucis-o pe fiica noastră, pentru că, oricum, ea nu se simţea bine. Dar reţeaua a împins-o către o stare de nefericire”, a spus Géraldine, mama fetei, conform AFP.

TikTok susține că siguranța tinerilor este „prioritatea sa absolută”, însă raportul consideră măsurile companiei „deficitare”, cu reguli „foarte ușor de ocolit”.

Următorii pași

Raportul recomandă interzicerea accesului persoanelor sub 18 ani dacă, în termen de trei ani, rețelele sociale nu respectă în mod satisfăcător obligațiile legale, în special regulamentul european privind serviciile digitale (DSA).

Mai multe țări din UE, inclusiv Franța, Spania și Grecia, cer Bruxelles-ului reglementări mai stricte privind utilizarea platformelor online de către copii, în contextul adicției, hărțuirii online și proliferării discursurilor de ură.