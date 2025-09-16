A cumpărat un jet ski

Aventura bărbatului, documentată prin videoclipuri și fotografii, a fost prezentată de agenția de știri Reuters.

Inițial, Muhammad Abu Dakha a plecat în China pentru azil, însă demersul a eșuat. Astfel, a revenit în Egipt, trecând prin Malaysia și Indonezia. Ulterior, drumul l-a purtat în Libia, unde, conform mai multor rapoarte ale grupurilor pentru drepturile omului și ale ONU, zeci de mii de migranți sunt abuzați și exploatați în timp ce încearcă să-și asigure un loc pe o barcă spre Europa.

După numeroase încercări eșuate de a părăsi Libia, bărbatul a cumpărat un jet ski Yamaha second-hand cu circa 5.000 de dolari și a investit încă 1.500 de dolari în diverse echipamente, inclusiv un GPS și veste de salvare.

Însoțit în această călătorie de palestinienii Diaa (27 de ani) și Bassem (23 de ani), Abu Dakha a condus jet ski-ul timp de 12 ore, evitând o patrulă tunisiană care se afla pe urmele lor. Cei trei au recurs și la ajutorul lui ChatGPT pentru a calcula combustibilul necesar, însă au rămas fără carburant la 20 de kilometri de Lampedusa.

Au reușit să cheme ajutor, ceea ce a dus la salvarea lor și la debarcarea pe cea mai sudică insulă a Italiei, pe 18 august.

Intervenția patrulei românești

Aceștia au fost preluați de o patrulă românească care participa la o misiune Frontex, a spus un purtător de cuvânt al agenției de frontieră a Uniunii Europene, descriind circumstanțele ca fiind „un eveniment neobișnuit”.

„A fost o călătorie foarte dificilă, dar eram aventurieri. Aveam o speranță puternică că vom ajunge la destinație, iar Dumnezeu ne-a dat putere”, a spus Bassem.

„Modul în care au ajuns a fost destul de unic”, a spus Filippo Ungaro, purtătorul de cuvânt al UNHCR Italia, confirmând că autoritățile au înregistrat sosirea lor în Italia după o călătorie cu jet ski-ul din portul libian al-Khoms și o operațiune de salvare în largul insulei Lampedusa.

Abu Dakha a contactat agenția de știri în timp ce se afla în centrul pentru migranți din Lampedusa, după ce un membru al personalului i-a spus că sosirea sa cu jet ski-ul a fost relatată de mass-media locală.

Din Lampedusa, aventura celor trei palestinieni a continuat. Aceștia au fost duși cu feribotul în Sicilia continentală, apoi transferați la Genova, în nord-vestul Italiei, dar au fugit din autobuzul care îi transporta înainte de a ajunge la destinație.

Un purtător de cuvânt al Ministerului italian de Interne a spus că nu are informații despre mișcările celor trei.

După ce s-a ascuns în tufișuri timp de câteva ore, Abu Dakha a luat un avion de la Genova la Bruxelles. El a prezentat sursei citate o carte de îmbarcare pe numele său pentru un zbor low-cost de la Genova la Bruxelles Charleroi, datat 23 august.

Muhammad Abu Dakha a ajuns în Germania

Din Bruxelles, el a spus că a mers în Germania, mai întâi cu trenul până la Köln, apoi la Osnabrück, în Saxonia Inferioară, unde a fost preluat cu mașina de o rudă și dus la Bramsche, un oraș din apropiere.

Palestinianul de 31 de ani a cerut azil și așteaptă ca o instanță să-i analizeze solicitarea, fără a fi stabilită încă o dată pentru audiere. Nu are loc de muncă sau venituri și locuiește într-un centru local pentru solicitanții de azil.

Oficiul Federal German pentru Migrație și Refugiați a refuzat să comenteze cazul său, invocând motive de confidențialitate.

Familia sa trăiește într-o tabără de corturi din Khan Younis, Gaza, după ce casa le-a fost distrusă.

„Avea un magazin online și, slavă Domnului, munca lui era confortabilă din punct de vedere financiar și din toate punctele de vedere. A construit ceva, iar totul s-a prăbușit”, a mărturisit tatăl său, Intesar Khouder Abu Dakha, vorbind din Gaza.

Abu Dakha speră să obțină dreptul de a rămâne în Germania și să-și aducă soția și cei doi copii, în vârstă de 4 și 6 ani. Conform spuselor sale, unul dintre ei suferă de o afecțiune neurologică care necesită îngrijiri medicale.

„De aceea mi-am riscat viața pe un jet ski. Fără familia mea, viața nu are sens”.

