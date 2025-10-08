Conform CBS News, grenadelele datează din 1925 și se îndreptau spre o fabrică din provincia Zeeland din nordul Țărilor de Jos. Autoritățile olandeze au solicitat OIAC să examineze descoperirea.

„Proiectilele au fost identificate ca fiind consecvente cu arme chimice vechi fabricate înainte de 1925 în Franța și Germania”, a concluzionat organizația cu sediul la Haga după investigarea cazului.

OIAC a adăugat că „tipul de încărcătură chimică nu a putut fi identificat”. Motivul prezenței armelor în livrare rămâne un mister.

Distrugerea grenadelor

Grenadele vor fi distruse, dar deoarece Olanda nu dispune de o instalație dedicată pentru acest tip de obiecte, ele vor fi „transferate ca deșeuri toxice la instalația specializată de dezasamblare chimică din Poelkapelle, Belgia”, a precizat OIAC.

Olanda a mulțumit autorităților belgiene pentru ajutorul oferit în această situație delicată.

Descoperiri similare

Această descoperire stranie vine la doar câteva zile după ce o grenadă activă a fost găsită de un copil în curtea casei familiei sale din statul Washington, SUA.

Autoritățile au declarat că un băiat de 3 ani a descoperit o grenadă de mână din era celui de-al Doilea Război Mondial.

O echipă de deminare a îndepărtat și a neutralizat explozibilul. Nimeni nu a fost rănit, potrivit biroului șerifului.

Pericole ascunse ale grenadelor

Potrivit Britannica, grenadele există încă din secolul al XV-lea. În Primul Război Mondial, ele au devenit o parte standard a echipamentului de infanterie, o utilizare care a continuat și ulterior.

Numai în Statele Unite, peste 50 de milioane de grenade cu fragmentare au fost fabricate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Aceste descoperiri recente subliniază pericolele persistente ale armamentului neexplodat din conflictele trecute.

