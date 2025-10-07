Autoritățile au spus că copilul „a adus grenada înăuntru la părinții săi”, iar aceștia au sunat la 911 în jurul orei 18:45, ora locală.

Adjuncții biroului și echipa de geniști a Patrulei de Stat din Washington au intervenit; tehnicienii au constatat că dispozitivul era activat.

Specialiștii au mutat cu grijă grenada într-o zonă rurală la nord de Hartline și au neutralizat-o, au precizat autoritățile.

Nu este clar de cât timp se afla obiectul în curte sau cum a ajuns acolo, au adăugat oficialii. Autoritățile au mai menționat că grenada era de același tip folosit în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial și părea că a fost expusă intemperiilor pentru o perioadă.

Potrivit Britannica, grenadele au existat încă din jurul secolului al XV‑lea, iar în Primul Război Mondial ele au devenit un element standard al echipamentului infanteriei — utilizare care a continuat ulterior.

Doar în Statele Unite s‑au fabricat peste 50 de milioane de grenade fragmentate în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial.



