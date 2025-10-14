HUAWEI WATCH Ultimate 2, ceasul care permite comunicarea sub apă, până la 150 de metri adâncime

WATCH Ultimate 2 este singurul ceas din industrie care suportă scufundări până la 150 de metri și funcții audio. Smartwatch-ul este, de asemenea, primul dispozitiv de acest fel care face posibilă comunicarea subacvatică independentă, datorită unui sonar care permite trimiterea de mesaje către ceasurile altor scufundători. Mesajele – peste 50 de texte comune sau emoticoane – pot ajunge la până la 50 de colegi de scufundare, aflați la o distanță de cel mult 30 de metri.

Practic, WATCH Ultimate 2 oferă o experiență subacvatică semnificativ îmbunătățită. Inovațiile sale pot înlocui metodele clasice de comunicare în timpul scufundărilor, adică gesturile și semnalele luminoase, care pot crea confuzie în caz de vizibilitate scăzută, sau bătăile cu mâna în rezervoarele de oxigen, ce pot speria animalele subacvatice, acestea fiind cel mai adesea principalul motiv pentru care îți dorești să explorezi adâncurile mărilor și oceanelor. Cu WATCH Ultimate 2 poți trimite mesaje rapid către cei care te însoțesc sub apă, ceasul având inclusiv o funcție SOS pentru situațiile de urgență.

Smartwatch-ul include mai multe moduri dedicate scufundărilor, pentru diferite opțiuni și niveluri de performanță ale utilizatorilor. De asemenea, dispozitivul înregistrează date despre adâncime, viteză sau timpul rămas până la revenirea la suprafață, pe care apoi le poți consulta ca să ai o imagine clară și ca să-ți îmbunătățești abilitățile.

Rezistență sporită la apă și sub presiune ridicată

Dacă te întrebi cum poate funcționa un ceas în astfel de medii extreme, ei bine secretul stă în structura rezistentă la apă care detectează nivelul de presiune. La 150 m adâncime, presiunea este similară cu cea exercitată de 35 de elefanți pe care i-ai purta pe spate. Pentru ca smartwatch-ul să funcționeze în parametri optimi în aceste condiții, acesta are în componență un orificiu de echilibrare, care include un nou sistem de detectare a presiunii și sigilează automat deschiderile în momentul contactului cu apa. Totodată, microfonul are un design stratificat care permite trecerea sunetului, fiind rezistent la apă sub presiune ridicată.

Nu doar caracteristicile tehnice contribuie la durabilitatea noului WATCH Ultimate 2, ci și materialele folosite la fabricația ceasului – metal lichid pe bază de zirconiu pentru carcasa octogonală, ceramică nanocristalină pentru ramă și sticlă safir pentru ecran. Împreună, acestea asigură un grad ridicat de rezistență la coroziune, la zgârieturi și la căldură.

Smartwatch-ul este disponibil în două versiuni de culoare, Blue și Black, cu elemente inspirate din mediul oceanic și zonele montane, combinând designul clasic al ceasurilor de lux cu caracteristici dedicate celor animați de spiritul de explorator. Varianta Blue are o curea din țesătură albastră și fluoroelastomer alb, cu un finisaj ondulat, similar formei valurilor. Cureaua modelului Black este fabricată din fluoroelastomer negru, un material prietenos cu pielea, care se mulează ușor pe încheietura mâinii.

Sistem îmbunătățit de poziționare GPS

Și atunci când vrei să explorezi trasee montane, HUAWEI WATCH Ultimate 2 este un ceas pe care te poți baza. Asta pentru că integrează un mod special creat pentru pasionații de expediții, atent la ce se întâmplă cu tine înainte, în timpul și după parcurgerea traseului. Ai acces astfel la hărți color offline, date precum altitudinea și presiunea, îți poți seta puncte de referință pe traseu și, la final, vei avea la dispoziție statistici despre efortul fizic depus. În plus, nu trebuie să te îngrijorezi că te-ai putea rătăci. WATCH Ultimate 2 vine cu un sistem îmbunătățit de poziționare Sunflower, ce poate înregistra cu precizie coordonatele GPS, atât din zone îndepărtate, cât și din spații urbane aglomerate.

Iar în situația nedorită a unei accidentări, smartwatch-ul activează funcția Fall detection. Pe baza unor senzori de înaltă sensibilitate, dispozitivul poate să identifice o cădere a utilizatorului, moment în care afișează automat o casetă de dialog prin care îți cere să confirmi dacă ai nevoie de ajutor. Dacă nu vei închide manual caseta într-un minut, ceasul va trimite imediat o solicitare SOS către contactele de urgență.

Totodată, cei care preferă golful vor descoperi la noul HUAWEI WATCH Ultimate 2 un mod care face din practicarea acestui sport o experiență smart. Printre opțiunile disponibile se numără peste 17.000 de hărți globale – cu zoom continuu în timpul deplasării, pentru a menține claritatea tuturor detaliilor de pe teren, precum și măsurarea distanței între orice puncte, alături de calcule precise care să ajute la planificarea traseului.

Până la 11 indicatori de sănătate verificați, în timp real, de la încheietura mâinii

Monitorizarea avansată a indicatorilor de sănătate este o altă caracteristică a WATCH Ultimate 2. Smartwatch-ul aduce o versiune actualizată a X-TAP, prin care poți afla, în timp real, cum funcționează organismul tău, doar printr-o atingere a senzorului cu vârful unui deget. X-TAP conține trei senzori principali – EKG, PPG și de presiune – care, împreună cu modulul super-sensibil de pe spatele ceasului, alcătuiesc noul sistem TruSense de măsurare a parametrilor de sănătate. Printr-o apăsare de trei secunde pe X-TAP începi o verificare Health Glance. Vei primi astfel un raport despre 11 indicatori, printre care ritmul cardiac, oxigenul din sânge (SpO 2 ), temperatura corpului, nivelul de stres și EKG. În plus, o aplicație certificată CE poate detecta aritmiile cardiace prin analiza pulsului.

Când te afli la înălțimi mari, prin măsurarea SpO 2 , HUAWEI WATCH Ultimate 2 evaluează potențialele riscuri, precum apariția răului de altitudine, și îți sugerează exerciții de respirație, dacă este necesar.

Apeluri fără telefon prin eSIM

WATCH Ultimate 2 suportă apelurile prin eSIM și este primul ceas HUAWEI care permite folosirea acestei funcții inclusiv în modul de economisire a energiei. Astfel, exploratorii se pot bucura de libertatea de a călători fără să piardă conexiunea cu lumea din jur. Bateria smartwatch-ului are o autonomie de până la 11 zile în Power saver mode și de 4,5 zile (asociat cu un telefon cu sistem de operare Android) sau 3,5 zile (asociat cu un telefon cu iOS), în modul de utilizare standard. De asemenea, cu HUAWEI WATCH Ultimate 2 ai parte de apeluri clare indiferent de locul unde te afli, datorită funcției AI de anulare a zgomotului de fundal.

Alege din HUAWEI Store modelul de WATCH Ultimate 2 care ți se potrivește

Ambele versiuni ale WATCH Ultimate 2 sunt disponibile acum în magazinul online HUAWEI Store. Varianta cu carcasă Amorphous zirconium și curea neagră din fluoroelastomer, poate fi achiziționată la prețul de 3999 lei, iar cea cu carcasă Amorphous zirconium și curea dual-color din fluoroelastomer, la 4999 lei. Ceasul vine însoțit de HUAWEI Freebuds Pro 4 cadou și aduce fiecărui utilizator 10 x HUAWEI Points, care pot fi folosite pentru cumpărături ulterioare pe HUAWEI Store cu plata online (100 Huawei Points = 1 leu).

