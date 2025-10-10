Iarna 2025-2026 ar putea fi mai rece față de ultimele sezoane

Iarna 2025-2026 se anunță a fi una mai rece în anumite părți ale Statelor Unite, Canadei și parțial în Europa, conform unei prognoze bazate pe analogi. Mai mulți factori oceanici și atmosferici par să se alinieze pentru a aduce o iarnă rece, de modă veche.

Prognoza prin analogi implică analizarea stării actuale a sistemului meteorologic global și identificarea anilor din deceniile trecute cu condiții similare. Acești ani sunt apoi folosiți ca ghid pentru a anticipa cum ar putea arăta iarna viitoare.

Factorii care influențează prognoza meteo pentru iarnă

Un factor important este zona ENSO (El Niño Southern Oscillation) din Oceanul Pacific. Aceasta alternează periodic între faze calde și reci. Conform sursei citate mai sus, se așteaptă dezvoltarea unei faze reci (La Niña) în regiunile tropicale, care ar putea persista până în iarnă.

Previziunile pe termen lung indică o probabilitate ridicată a unui eveniment La Niña slab pentru iarna 2025-2026. Acest fenomen este asociat de obicei cu un sistem de înaltă presiune în Pacificul de Nord și o zonă de joasă presiune deasupra Canadei, redirecționând curentul polar jet spre nordul Statelor Unite.

Iarna 2025-2026 ar putea aduce mai multă zăpadă și ger

În Statele Unite și Canada se așteaptă temperaturi mai scăzute, mai ales în regiunile centrale și nordice, precum și cantități mai mari de zăpadă, cu un potențial crescut de ninsori și în zonele estice și nord-estice ale SUA.

În Europa, unde influențele sunt mai temperate, regiuni din nordul și centrul continentului ar putea experimenta temperaturi sub mediile climatologice și episoade mai dese de ninsori, în timp ce sudul și vestul Europei ar putea avea o iarnă mai blândă.

Stratul de zăpadă și Siberia și Vortexul Polar, un ement decisiz pentru o iarnă cu zăpadă ca pe vremuri

Vortexul polar, o circulație puternică de aer rece din atmosfera superioară a Polului Nord, este preconizat să fie mai slab și mai instabil în această iarnă, favorizând mai multe episoade de frig și ninsori.

De asemenea, acoperirea mare de zăpadă în luna octombrie în Siberia este un semnal important pentru o iarnă rece, deoarece crește probabilitatea unui sistem de presiune ridicată puternic, care perturbă circulația vortexului polar.

Această prognoză indică o revenire a unei ierni „clasice”, cu vreme mai rece, mai dinamică și cu mai multe episoade de ninsoare, față de iernile blânde din ultimii ani. Cu toate acestea, există și variabile care pot schimba această evoluție, iar specialiștii vor monitoriza în continuare tendințele climatice.

Prognoza pentru iarna 2025-2026 sugerează o probabilitate ridicată de temperaturi mai scăzute și potențial crescut de ninsori în anumite regiuni ale Americii de Nord. Această predicție se bazează pe analiza condițiilor oceanice și atmosferice actuale, comparate cu modele istorice similare.

Este important de menționat că aceste prognoze pe termen lung sunt supuse incertitudinilor și pot fi influențate de alți factori climatici. Monitorizarea continuă a condițiilor și actualizările prognozelor vor oferi o imagine mai clară pe măsură ce ne apropiem de sezonul de iarnă 2025-2026.

Când au fost înregistrate cele mai mari zăpezi din România

Cele mai mari nămeți și straturi de zăpadă din România au fost înregistrate în timpul Marelui Viscol din februarie 1954, considerat una dintre cele mai severe ierni din istoria țării. La Călărași s-a măsurat un strat record de zăpadă de 173-176 cm, iar troienele în sud-estul țării au atins chiar și 5-7 metri înălțime. În București, zăpada a fost atât de abundentă încât a blocat orașul complet, necesitând intervenția armatei.

Alte orașe afectate grav cu straturi mari de zăpadă au fost Brăila (155 cm), Constanța (127 cm), Iași (135 cm), Cluj (81 cm). Vânturile au ajuns la viteze de 120-130 km/h, generând condiții extreme. Aceasta iarnă este remarcată prin imagini spectaculoase cu tramvaie înzăpezite și munți uriași de zăpadă pe străzi.

Alte ierni grele au fost în 1966-67, 1977 (când o avalanșă la Bâlea Lac a făcut 23 de morți), 1997 și 1998, cu recorduri importante de zăpadă și temperaturi extrem de scăzute în diferite regiuni ale țării.

