Iarna 2025-2026 ar putea fi mai rece față de ultimele sezoane

Iarna 2025-2026 se anunță a fi una mai rece în anumite părți ale Statelor Unite, Canadei și parțial în Europa, conform unei prognoze bazate pe analogi. Mai mulți factori oceanici și atmosferici par să se alinieze pentru a aduce o iarnă rece, de modă veche.

Prognoza prin analogi implică analizarea stării actuale a sistemului meteorologic global și identificarea anilor din deceniile trecute cu condiții similare. Acești ani sunt apoi folosiți ca ghid pentru a anticipa cum ar putea arăta iarna viitoare.

Factorii care influențează prognoza meteo pentru iarnă

Un factor important este zona ENSO (El Niño Southern Oscillation) din Oceanul Pacific. Aceasta alternează periodic între faze calde și reci. Conform sursei citate mai sus, se așteaptă dezvoltarea unei faze reci (La Niña) în regiunile tropicale, care ar putea persista până în iarnă.

Previziunile pe termen lung indică o probabilitate ridicată a unui eveniment La Niña slab pentru iarna 2025-2026. Acest fenomen este asociat de obicei cu un sistem de înaltă presiune în Pacificul de Nord și o zonă de joasă presiune deasupra Canadei, redirecționând curentul polar jet spre nordul Statelor Unite.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Iarna 2025-2026 ar putea aduce mai multă zăpadă și ger

În Statele Unite și Canada se așteaptă temperaturi mai scăzute, mai ales în regiunile centrale și nordice, precum și cantități mai mari de zăpadă, cu un potențial crescut de ninsori și în zonele estice și nord-estice ale SUA.

În Europa, unde influențele sunt mai temperate, regiuni din nordul și centrul continentului ar putea experimenta temperaturi sub mediile climatologice și episoade mai dese de ninsori, în timp ce sudul și vestul Europei ar putea avea o iarnă mai blândă.

Stratul de zăpadă și Siberia și Vortexul Polar, un ement decisiz pentru o iarnă cu zăpadă ca pe vremuri

Vortexul polar, o circulație puternică de aer rece din atmosfera superioară a Polului Nord, este preconizat să fie mai slab și mai instabil în această iarnă, favorizând mai multe episoade de frig și ninsori.

De asemenea, acoperirea mare de zăpadă în luna octombrie în Siberia este un semnal important pentru o iarnă rece, deoarece crește probabilitatea unui sistem de presiune ridicată puternic, care perturbă circulația vortexului polar.

Această prognoză indică o revenire a unei ierni „clasice”, cu vreme mai rece, mai dinamică și cu mai multe episoade de ninsoare, față de iernile blânde din ultimii ani. Cu toate acestea, există și variabile care pot schimba această evoluție, iar specialiștii vor monitoriza în continuare tendințele climatice.

Prognoza pentru iarna 2025-2026 sugerează o probabilitate ridicată de temperaturi mai scăzute și potențial crescut de ninsori în anumite regiuni ale Americii de Nord. Această predicție se bazează pe analiza condițiilor oceanice și atmosferice actuale, comparate cu modele istorice similare.

Este important de menționat că aceste prognoze pe termen lung sunt supuse incertitudinilor și pot fi influențate de alți factori climatici. Monitorizarea continuă a condițiilor și actualizările prognozelor vor oferi o imagine mai clară pe măsură ce ne apropiem de sezonul de iarnă 2025-2026.

Când au fost înregistrate cele mai mari zăpezi din România

Cele mai mari nămeți și straturi de zăpadă din România au fost înregistrate în timpul Marelui Viscol din februarie 1954, considerat una dintre cele mai severe ierni din istoria țării. La Călărași s-a măsurat un strat record de zăpadă de 173-176 cm, iar troienele în sud-estul țării au atins chiar și 5-7 metri înălțime. În București, zăpada a fost atât de abundentă încât a blocat orașul complet, necesitând intervenția armatei.

Alte orașe afectate grav cu straturi mari de zăpadă au fost Brăila (155 cm), Constanța (127 cm), Iași (135 cm), Cluj (81 cm). Vânturile au ajuns la viteze de 120-130 km/h, generând condiții extreme. Aceasta iarnă este remarcată prin imagini spectaculoase cu tramvaie înzăpezite și munți uriași de zăpadă pe străzi.

Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Recomandări
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”

Alte ierni grele au fost în 1966-67, 1977 (când o avalanșă la Bâlea Lac a făcut 23 de morți), 1997 și 1998, cu recorduri importante de zăpadă și temperaturi extrem de scăzute în diferite regiuni ale țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cea mai spectaculoasă și mai scumpă mașină de la Salonul Auto București e un monstru al eleganței
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Unica.ro
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Val de glume, după ce s-a descoperit că bancnotele false din Constanța erau recuzită. Poliția Română: „Mai bine să fim ironizați”
Știri România 10 oct.
Val de glume, după ce s-a descoperit că bancnotele false din Constanța erau recuzită. Poliția Română: „Mai bine să fim ironizați”
Câinele ținut în lanț sau prea aproape de vecin le poate aduce românilor amenzi de până la 500 de lei
Știri România 10 oct.
Câinele ținut în lanț sau prea aproape de vecin le poate aduce românilor amenzi de până la 500 de lei
Parteneri
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Adevarul.ro
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
Fanatik.ro
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă” „Am simțit că vreau să am mai mulți copii”
Exclusiv
Stiri Mondene 10 oct.
Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă” „Am simțit că vreau să am mai mulți copii”
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Stiri Mondene 10 oct.
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
ObservatorNews.ro
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax.ro
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Livrator etiopian, jefuit în București! Ce s-a întâmplat cu bărbatul care l-a lăsat fără scuter și fără bani
KanalD.ro
Livrator etiopian, jefuit în București! Ce s-a întâmplat cu bărbatul care l-a lăsat fără scuter și fără bani

Politic

Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Politică 10 oct.
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 10 oct.
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită