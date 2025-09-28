Iașul, locul 4 în Europa după ritmul de dezvoltare

Iașul a intrat oficial în clubul select al marilor orașe europene cu cea mai rapidă creștere din ultimii cincisprezece ani.

O analiză realizată de Oxford Economics și citată de platforma Curs De Guvernare plasează municipiul pe locul patru între centrele urbane majore ale continentului, cu o evoluție comparabilă cu cea a Varșoviei și peste capitale consacrate din Europa de Vest, precum Amsterdam sau Copenhaga.

Bucureștiul ocupă poziția a zecea în același clasament.

„Aproape jumătate din creșterea Iașului în ultimii 15 ani se datorează sectorului informațiilor și comunicațiilor, cu Amazon operând un Centru de Dezvoltare în acest oraș românesc. Statutul Iașului ca oraș universitar a fost important, ajutând la dezvoltarea unui cluster industrial care atrage investitori prin expertiza tehnică a angajaților și costuri salariale inferioare”, se arată în raport.

Opt din primele zece orașe cu cea mai rapidă dezvoltare sunt din Europa Centrală și de Est.

Polonia domină clasamentul, cu jumătate dintre cele douăzeci de orașe prezente în top, iar Varșovia conduce lista cu o creștere medie anuală de 5,2%.

„Iașul are o dinamică economică peste media națională”

Datele confirmă observațiile făcute de mediul de afaceri local.

Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, subliniază: „Iașul are o dinamică economică peste media națională datorită productivității industriilor creative și dezvoltării antreprenoriatului, susținută de aportul mediului academic și universitar. Și asta în pofida unor condiții absolut defavorizante de infrastructură.”

Irina Schrotter, președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative din România, declara în 2023: „Iașul a intrat în deceniul de creștere. A fost întâi Bucureștiul, apoi Clujul, iar acum a venit rândul Iașului să accelereze creșterea economică.”

Pe lângă IT, piața imobiliară a susținut puternic creșterea economică, prin investiții în locuințe și birouri, completate de servicii profesionale și comerț din ce în ce mai dinamice.

Chiar dacă studiul Oxford Economics anticipează o moderare a ritmului în următorii ani, orașul rămâne printre performerii Europei Centrale și de Est, susținut de forța sectorului tehnologic, piața imobiliară și serviciile creative.

